我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

大型科技股陸續發布財報 道指漲逾160點

科技大亨質疑DeepSeek說法 批美媒輕信中國宣傳

中央社紐約29日綜合外電報導
中國新創公司深度求索（DeepSeek）。路透
中國新創公司深度求索（DeepSeek）。路透

美國一家國防科技公司的創辦人認為，中國新創公司深度求索（DeepSeekAI模型相關消息的炒作成分居多，外界不用過度相信這家公司的說法，也不需失去理智，上了中共宣傳的當。

美國國防科技公司Anduril Industries創辦人拉奇（Palmer Luckey）在昨天福斯財經（FOX Business）節目專訪中指出，媒體鋪天蓋地引述DeepSeek說法，稱這間中國公司是如何僅投入500多萬美元成本，便訓練出一個可與美國價值數十億美元聊天機器人匹敵的AI模型。

拉奇指出，DeepSeek並未完整公布他們開發兩種模型的成本，媒體也忽略了DeepSeek仍有很大部分的基礎設施成本不為人知。

拉奇表示：「我認為癥結在於，他們公布這個數字的目的，就是為了重挫美國公司。」

他說：「美國媒體中有很多有用的白痴（useful idiots），只會盲目地報導，而無論是中國、媒體還是DeepSeek都沒有任何動機去糾正，讓許多像輝達（NVIDIA）這樣的美國公司都股價崩跌，市值蒸發數千億美元。」

「有用的白痴」這個政治詞彙是列寧用以形容因莫斯科精心設計參訪行程而目眩神迷的西方知識分子。

拉奇雖承認DeepSeek在AI方面取得令人印象深刻的進步和創新，但他警告外界不要過度相信這家公司的說法。

他說：「我並不認為大家應該聽信他們的片面之詞，他們應該要明白，有很多人在為美國的失敗而歡呼。有人在為我們的科技公司失敗而歡呼，顯然也為總統川普的失敗歡呼。遺憾的是，他們當中有很多人都在美國。」

拉奇還說：「他們以這種方式發布消息是有原因的，如果股市表現可以當作指標，他們確實達到原本預期的目的。」

他說：「各位聽好，我們可以承認中國AI確實是競爭威脅，但不需要因此失去理智，上了中共宣傳的當。」

DeepSeek AI 中共

上一則

大型科技股陸續發布財報 道指漲逾160點

延伸閱讀

義大利蘋果和谷歌商店下架DeepSeek 監管機構將調查

義大利蘋果和谷歌商店下架DeepSeek 監管機構將調查
川普與拉美關係緊張 中國可能從中受益

川普與拉美關係緊張 中國可能從中受益
DeepSeek盜OpenAI模型？「上哪兒偷去 用腳投票最真實」

DeepSeek盜OpenAI模型？「上哪兒偷去 用腳投票最真實」
美媒：美航空難恐有很多罹難者 現已尋獲逾30具遺體

美媒：美航空難恐有很多罹難者 現已尋獲逾30具遺體

熱門新聞

中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01
微軟共同創辦人比爾蓋茲2016年於川普大樓。(路透)

比爾蓋茲專訪喊話川普政府這2件事 馬斯克也被點名

2025-01-26 23:10

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命

科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新