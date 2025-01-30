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ECB降息1碼 暗示將繼續降息

編譯任中原／綜合外電
歐洲央行30日降息1碼，是第五度降息。總裁拉加德在決策會後記者會上鄭重表示，歐元區經濟「短期內勢將依然疲弱」。美聯社
歐洲央行30日降息1碼，是第五度降息。總裁拉加德在決策會後記者會上鄭重表示，歐元區經濟「短期內勢將依然疲弱」。美聯社

歐洲央行（ECB）30日會議決定第五度降息，各項主要利率皆調降1碼，並警告歐元區已陷入停滯的經濟，將再遭遇關稅逆風襲擊；拉加德並暗示ECB還將進一步降息。歐元兌美元匯率應聲升值，漲幅一度達0.4%。

ECB基準存款利率降到2.5%，是2023年初以來最低水位；主要再融資利率降到2.9%，邊際借貸利率下降到3.15%。同日歐盟統計局公布，去年第4季歐元區經濟季比零成長。相較之下，同日公布的美國去年最後一季國內生產毛額（GDP）換算成年率後季比成長2.3%，雖低於一個月前公布的修正值3.1%，也不及市場預估的2.6%，但仍屬強健。

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）在會後記者會上鄭重表示，歐元區經濟「短期內勢將依然疲弱」，並表示多項調查顯示服務業雖然成長，但製造業仍持續萎縮，「消費者信心相當脆弱」，經濟風險「偏向下坡」，因為全球貿易摩擦惡化，可能壓制歐元區經濟，而信心低落可能拖累投資及消費。

她並表示，這次會議並未討論「我們（降息行動）必須在何處停止」；進一步降息的頻率、速度及幅度將「一切看數據」，

ECB在會後聲明中表示，通膨下降勢頭良好，但強調「經濟仍面臨逆風」，且目前「貨幣政策仍具約束力」，且高於中性利率。

由於降息符合預期，歐元／美元匯率小幅上升0.2%。市場預期ECB今年內還將再降息2-3碼。

降息 利率 匯率

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