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如果Deepseek輕鬆成功？ 分析指Nvidia怕走下神壇

記者楊德宜／台北即時報導
DeepSeek近期發布新AI模型，引起全球關注。(路透)
DeepSeek近期發布新AI模型，引起全球關注。(路透)

DeepSeek近期發布新AI模型，引起國際關注，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示，如果Deepseek輕鬆成功？nvidia恐怕走下神壇。

謝金河表示，今年過年全球都關注中國私募基金High-Flyer推出的Deepseek，號稱只投資600萬美元，可以打敗耗資50億美元的Open Ai。這個宣示立刻讓27日的美國股市風雲變色，所有和Ai相關的企業，從Nvidia、Tsmc、ARM、AVGO全面重挫，到今天為止，餘波盪漾仍然持續。輝達強彈一天又跌，反而是台積電還有川普恐嚇課100%關稅的威脅，但台積電ADR仍然在200美元以上，市值也站在1兆美元以上。

生成式Ai一直都是國力的競賽，謝金河表示，在這個賽道上，中國投注的舉國之力，絕不手軟，這是彎道超車很重要的部分。就像很多產業，大家都會認為這是一個大市場，非去不可。「但等到中國用國家的力量打造整個產業鏈，那個產業從此沉淪」。從面板，LED到太陽能電池模組，現在到電動車、第三代半導體、成熟製程晶圓代工，「但些產業等等中國發展起來，從此就沒有明天。現在戰場來到生成AI」。

謝金河表示，這些年，輝達很多管制晶片都是透過新加坡賣入中國境內，輝達創辦人暨執行長黃仁勳也不斷強調中國市場的重要性，Deepseek握有5萬顆輝達晶片。但中國沒有智慧財產權的保障，如果Nvidia的CUDA、nvlink輕鬆被攻陷，這個時候，輝達的價值可能不斷消風。

謝金河說，在川普宣示大力投資5000億美元發展Stargate計劃之際，中國端出這個題目，川普如果把台積電打成美國的敵人，恐怕是走錯方向。

輝達 台積電 川普

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