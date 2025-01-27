DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%
由於擔心人工智慧(AI)股票泡沫會因為中國新創公司DeepSeek的出現而破裂，史坦普500指數和那斯達克綜合指數大跌；該公司可能僅以矽谷數十億美元投資中的一小部分就打造出一個具有競爭力的AI模型。
那指下跌612.47點或3.07%至1萬9341.83點，史指下跌88.95點或1.46%至6012.28點。道瓊工業指數上漲289.33點或0.65%收4萬4713.58點。蘋果、嬌生和旅行家的股價上漲，推動道指上漲。
DeepSeek上周發表了開源推理模型R1，根據報導，該模型在多項測試中的表現都超越OpenAI，並在應用程式商店的排行榜上名列前茅。DeepSeek表示，其大型語言模型(LLM)的初始版本於12月底推出，設計成本不到600萬元。雖然華爾街對這個數字提出質疑，但這家新創公司的說法仍然引發了人們的擔憂：只需非常少的投資就能建立起大型AI模型。
AI寵兒輝達下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄；博通下跌17.4%，AMD下跌6.35%。微軟下跌2.14%。Palantir下跌4.43%。
電力供應商等AI建設的衍生性類股也受到影響。Constellation Energy下跌20.85%，而Vistra下跌28.27%。
CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「這是先賣再說的一個很好的例子，投資人有點覺得對於整個技術，特別是半導體而言，估值有點過高。」「我們將會面臨波動，特別是當面對高估值的市場和外部事件時。」
另一方面，市場轉向更具防禦性的領域以緩解損失。
史托佛補充指出：「令我感到鼓舞的是，投資人不一定會拋售股票，而是轉向防禦性類股，例如消費必需品、醫療保健和房地產。」「市場至少看起來正在復甦。」
交易員們正準備迎接重要的一周，「七巨頭」成員Meta Platforms、微軟、特斯拉和蘋果都將公布最新一季業績。
除此之外，聯準會將於29日召開今年首次政策會議並決定利率水準。根據芝加哥商品交易所集團(CMEGroup)的聯準會觀察工具，聯邦基金期貨預計央行維持利率不變的可能性為97%。
即使那指下跌逾3%，仍有一些值得關注的科技股收高。
Salesforce上漲3.96%。TakeTwo Interactive和Intuit上漲逾1.2%。Adobe、Service Now和Palo Alto Networks也小幅收高。
這些走勢可能代表，更便宜的AI模式將把利益轉移到不同的科技股。
Gabelli Funds投資組合經理人貝爾頓(John Belton)表示，「我認為今天市場的反應，大體上同意這個觀點，這對任何在業務中使用AI的人來說都是好事。對於使用AI的公司來說，這是一個潛在的降低成本或擴大利潤的機會。」
巴克萊表示，未來幾個月川普總統對中國徵收關稅的風險可能不會那麼大。
該銀行在最新的報告中寫道：「第1季加徵關稅的可能性很小，因為川普總統下令美國貿易代表評估中國在4月1日到期的第一階段協議中的表現，並表示有興趣訪問中國。」
即使如此，雖然巴克萊認為本季調升關稅的可能性不大，但現在判斷接下來幾季會發生什麼事還「為時過早」。
該行補充表示：「回顧中美貿易戰1.0的時間表，我們發現協議會如何發展，以及新的關稅威脅是否及何時會出現，仍有待觀察。」
川普上周透露，他的團隊正在討論對中國徵收10%的關稅，並且最快可能在2月1日實施。他去年11月曾誓言將對所有中國進口商品加徵10%的關稅。
中國一家新的AI實驗室的成立搶占了市場風頭，但紐約證券交易所尾盤上漲股票數量仍多於下跌股票數量，分別為1481支和1261支。而且FactSet資料顯示，紐約證券交易所創52周高點的股票相對創新低股票之比為73比18。
可以肯定的是，紐約證券交易所成交量的下跌部分接近55%，而上漲部分占比為45%。
但那斯達克市場的情況更為嚴峻，下跌股票以2565遠遠超過上漲股票1636，跌幅超過漲幅的股票數量比為133比109，成交量下跌的股票占總成交量的71%。
史托佛預計2025年還會降息兩次，「我們的基本預測是，聯準會今年降息兩次，一次是在第2季，然後是第4季。」至於本周的FOMC會議，他同意許多投資人的看法，相信聯準會極可能維持利率不變。
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