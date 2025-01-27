DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

由於擔心人工智慧(AI )股票泡沫會因為中國新創公司DeepSeek的出現而破裂，史坦普500指數和那斯達克綜合指數大跌；該公司可能僅以矽谷數十億美元投資 中的一小部分就打造出一個具有競爭力的AI模型。

那指下跌612.47點或3.07%至1萬9341.83點，史指下跌88.95點或1.46%至6012.28點。道瓊工業指數上漲289.33點或0.65%收4萬4713.58點。蘋果、嬌生和旅行家的股價上漲，推動道指上漲。

DeepSeek上周發表了開源推理模型R1，根據報導，該模型在多項測試中的表現都超越OpenAI，並在應用程式商店的排行榜上名列前茅。DeepSeek表示，其大型語言模型(LLM)的初始版本於12月底推出，設計成本不到600萬元。雖然華爾街對這個數字提出質疑，但這家新創公司的說法仍然引發了人們的擔憂：只需非常少的投資就能建立起大型AI模型。

AI寵兒輝達下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄；博通下跌17.4%，AMD下跌6.35%。微軟下跌2.14%。Palantir下跌4.43%。

電力供應商等AI建設的衍生性類股也受到影響。Constellation Energy下跌20.85%，而Vistra下跌28.27%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「這是先賣再說的一個很好的例子，投資人有點覺得對於整個技術，特別是半導體而言，估值有點過高。」「我們將會面臨波動，特別是當面對高估值的市場和外部事件時。」

另一方面，市場轉向更具防禦性的領域以緩解損失。

史托佛補充指出：「令我感到鼓舞的是，投資人不一定會拋售股票，而是轉向防禦性類股，例如消費必需品、醫療保健和房地產。」「市場至少看起來正在復甦。」

交易員們正準備迎接重要的一周，「七巨頭」成員Meta Platforms、微軟、特斯拉和蘋果都將公布最新一季業績。

除此之外，聯準會將於29日召開今年首次政策會議並決定利率水準。根據芝加哥商品交易所集團(CMEGroup)的聯準會觀察工具，聯邦基金期貨預計央行維持利率不變的可能性為97%。

即使那指下跌逾3%，仍有一些值得關注的科技股收高。

Salesforce上漲3.96%。TakeTwo Interactive和Intuit上漲逾1.2%。Adobe、Service Now和Palo Alto Networks也小幅收高。

這些走勢可能代表，更便宜的AI模式將把利益轉移到不同的科技股。

Gabelli Funds投資組合經理人貝爾頓(John Belton)表示，「我認為今天市場的反應，大體上同意這個觀點，這對任何在業務中使用AI的人來說都是好事。對於使用AI的公司來說，這是一個潛在的降低成本或擴大利潤的機會。」

巴克萊表示，未來幾個月川普總統對中國徵收關稅 的風險可能不會那麼大。

該銀行在最新的報告中寫道：「第1季加徵關稅的可能性很小，因為川普總統下令美國貿易代表評估中國在4月1日到期的第一階段協議中的表現，並表示有興趣訪問中國。」

即使如此，雖然巴克萊認為本季調升關稅的可能性不大，但現在判斷接下來幾季會發生什麼事還「為時過早」。

該行補充表示：「回顧中美貿易戰1.0的時間表，我們發現協議會如何發展，以及新的關稅威脅是否及何時會出現，仍有待觀察。」

川普上周透露，他的團隊正在討論對中國徵收10%的關稅，並且最快可能在2月1日實施。他去年11月曾誓言將對所有中國進口商品加徵10%的關稅。

中國一家新的AI實驗室的成立搶占了市場風頭，但紐約證券交易所尾盤上漲股票數量仍多於下跌股票數量，分別為1481支和1261支。而且FactSet資料顯示，紐約證券交易所創52周高點的股票相對創新低股票之比為73比18。

可以肯定的是，紐約證券交易所成交量的下跌部分接近55%，而上漲部分占比為45%。

但那斯達克市場的情況更為嚴峻，下跌股票以2565遠遠超過上漲股票1636，跌幅超過漲幅的股票數量比為133比109，成交量下跌的股票占總成交量的71%。

史托佛預計2025年還會降息兩次，「我們的基本預測是，聯準會今年降息兩次，一次是在第2季，然後是第4季。」至於本周的FOMC會議，他同意許多投資人的看法，相信聯準會極可能維持利率不變。