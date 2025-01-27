高盛：DeepSeek衝擊晶片巨擘 避險基金暫停投資美AI

美國高盛集團一份報告指出，隨著中國推出的新人工智慧（AI）模型DeepSeek崛起，並挑戰美國在AI領域的主導地位，避險基金已在觀望美國國內扶植的AI熱潮是否還會持續。路透

美國高盛 集團一份報告指出，隨著中國推出的新人工智慧（AI ）模型DeepSeek崛起，並挑戰美國在AI領域的主導地位，避險基金已在觀望美國國內扶植的AI熱潮是否還會持續。

路透報導，隨著中國低成本AI模型DeepSeek人氣日益增長，動搖投資 者對美國在AI領域獲利的信心，那斯達克指數期貨今天驟跌，輝達（NVIDIA）、台積電ADR等科技股也重挫。

高盛集團（Goldman Sachs）於1月24日發布的報告指稱，避險基金上周將投資撤出科技股。路透是在今天看到這份報告，其包含1月17日至24日的數據。

高盛集團提到，避險基金也繼續脫手科技業相關美股，包括為科技業提供基礎設施的公司。AI有任何進展，這些電力和能源相關公司也會獲益，例如推動AI模型的資料中心、為電動車建造充電站的企業等。

艾倫資本管理公司（Erlen Capital Management）高層主管施奈勒（Bruno Schneller）說：「來自中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）等全球參與者的競爭，引發美國是否能持續在這領域居於主導地位的問題，儘管其國內產業獲得可觀投資。」