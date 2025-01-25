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川普2.0政策變數多 但押注這4種資產準沒錯

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國經濟看似強健，但通膨疑慮未消，使聯準會（Fed）今年降息展望生變，加上川普2.0的稅務、關稅、國債和移民政策仍混沌不明，都使未來數月美股面臨一段波動加劇期。

川普是否真的會對中國大陸、墨西哥和加拿大等貿易夥伴祭出關稅，尚未可知；川普減稅案能否通過國會這關，也有疑問；削減支出和關稅稅收是否足以改善赤字問題，很難說；大舉驅逐無證移民會不會推升工資、使通膨惡化，也需要時間觀察。

道瓊社報導，川普的政策固然埋下許多投資人得小心避開的地雷，但同時也可能為下一波美股漲勢添加柴火，他的人工智慧（AI）政策就是明顯的例子。儘管AI基建計畫「星門」（Stargate）的效益如何，還是未知數，但受惠概念股已呼之欲出。

隨著政策走向變化莫測，市場瀰漫不確定性，投資人信心劇烈擺盪的情況可能持續，使市場氛圍迅速從樂觀轉向悲觀，然後又重拾希望。

在這種環境下，該投資什麼好？

分析師建議，投資人選股應秉持一個原則：認清川普2.0哪些政策目標不太可能改變，然後鎖定可望從中受惠的公司。

按這個邏輯，可歸納出下列四種類型的股票和資產：

一、無需國會批准即可鬆綁監管的產業

目前被管得最嚴的產業，股價可望為之一振。法國興業銀行分析師卡布拉推薦美國區域銀行股，「風險愈高的愈好」。備感法遵負荷壓力的小型股亦然。

二、化石燃料增產受惠股

川普2.0能源政策未必會嘉惠石油公司，因為油價可能隨產量提高而下跌。但提高油氣生產必須砸錢投資，一些公司勢必因這些支出而得利，散戶投資人可考慮VanEck石油服務ETF，比SPDR標普石油與天然氣開採與生產ETF強。

三、AI基建概念股

AI晶片大廠輝達（Nvidia）是AI基建計畫「星門」的最明顯的概念股，博通（Broadcom）和Arista Networks應該也會受惠於網路設備支出擴增，甲骨文（Oracle）是另一潛在受惠股。

四、黃金

在詭譎多變的世界，押注黃金勝算大。這種貴金屬也將持續受益於央行買盤，特別是與美國作對的國家，為降低對美元依賴，正努力擴充美元以外的外匯準備。美國和其他國家財政紀律欠佳，同樣助漲金價。

投資 川普 AI

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