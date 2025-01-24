我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指盤中創新高後收跌 三大股指連升兩周

退休後換小屋 房產經紀人：斷捨離把握幾個原則

史指盤中創新高後收跌 三大股指連升兩周

財經新聞組編譯張大仁／即時報導
德州儀器（Texas Instruments）因獲利預期疲軟而下跌7.52%，創下近5年來最大跌幅。（路透）
德州儀器（Texas Instruments）因獲利預期疲軟而下跌7.52%，創下近5年來最大跌幅。（路透）

史坦普500指數在盤中觸及新高後收盤走低，因為投資人獲利了結，結束了以川普總統重返白宮為中心的強勁一周。

史指下跌17.47點或0.29%至6101.24點，盤中創下新的盤中紀錄後扭轉走勢。那斯達克指數下跌99.38點或0.5%至1萬9954.3點。道瓊工業指數下跌140.82點或0.32%至4萬4424.25點。跌勢終結了三大股指連續4天的上漲走勢。

一些推動市場創下歷史新高的大型科技股回落，對股市造成下行壓力。輝達下跌3.12%，特斯拉下跌1.41%。

雖然風險資產有所回落，但由於投資人關注川普就職典禮，對其親商政策的熱情大幅推高了本周走勢。交易員們也鬆了一口氣，因為川普在入主白宮的頭幾天只發出了關稅威脅，而沒有採取正式行動。

三大股指連續第二周上漲，顯示多頭市場在12月回檔後重新全面反彈。本周史和那指分別上漲約1.7%，道指上漲2.2%。史指除了本周創下新的盤中紀錄外，23日還創下歷史收盤新高。

值得注意的是，川普23日在瑞士達沃斯向世界領導人發表講話時表示，他將「要求立即降低利率」；並同時表示他也將要求沙烏地阿拉伯和其他OPEC國家降低油價。

Siebert投資長馬利克(Mark Malek)表示，「到目前為止，市場對總統的每一條言論都做出了反應，即使那些不應該產生任何影響的言論。」「這代表交易員們還沒有適應自己的節奏。」

除了政治之外，市場參與者還關注企業新聞和財報。諾和諾德的一款減肥藥早期研究結果公布後，股價上揚8.31%。另一方面，德州儀器（Texas Instruments）因獲利預期疲軟而下跌7.52%。

下周將會十分繁忙，人們注意力將轉向大型科技股財報和聯準會會議。芝加哥商品交易所集團(CMEGroup)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨反映出維持利率不變的可能性超過99%。

Palantir追平有史以來最長的不下跌紀錄。該科技股收盤持平，連續第8個交易日不下跌。自2020年上市以來，該股已4度創下連續8天上漲，但從未出現連續9天不下跌的走勢。2025年至今，Palantir股價已上漲5.04%。

德州儀器下跌7.52%，創下近5年來最大跌幅。該半導體公司公布令人失望的本季業績預期，德州儀器預計每股獲利在94分至1.16元之間，而LSEG預期為1.17元。

該公司表示，其在歐洲、日本和美國汽車終端市場持續面臨疲軟的壓力。

醫療設備製造商直覺外科(Intuitive Surgical)下跌4.04%，創下2023年10月12日以來的最差單日表現，當時股價下跌逾5.6%。

Intuitive Surgical預測其調整後毛利率將從2024年的69.1%降至2025年的67%至68%之間，該公司股票因而遭到拋售。

不過，華爾街各家分析師繼續調高該股目標價，其中包括Stifel從610元調升至670元、富國銀行從630元調升至687元，和花旗從640元調升至華爾街最高價711元。

史指出現過去幾十年來罕見的走勢。Sundial Capital Research創辦人高普佛特(Jason Goepfert)表示，史指僅用8個交易日就從2個月低點上漲至歷史高點。他說這是1928年以來第二快的逆轉。

由於投資人關注川普總統重返白宮，史指本周創下盤中新高。23日收盤更創下新高，收復12月的跌幅。

在發布樂觀的獲利預期後，Twilio上漲20.13%，創2020年5月以來的最佳單日表現。

該公司預計2027年調整後營業獲利率將在21%至22%之間，高於華爾街分析師預期的16.1%。Twilio也分享了強勁的自由現金流預測。

現貨黃金上漲1%至每盎司2781.66元，達到10月31日以來的最高水平，當時金價創下2790.15元的歷史新高。

在川普於世界經濟論壇上發表降低利率的言論後，金價回升至歷史高點。川普關稅政策的高度不確定性和他是否最終會與中國達成貿易協議，也推動黃金價格走高。

川普 利率 投資

上一則

中國車險承保新能源車3105萬輛 去年又虧57億人民幣

延伸閱讀

川普喊有信心防止中國侵台 曝關稅是談判關鍵

川普喊有信心防止中國侵台 曝關稅是談判關鍵
擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親
出生公民權司法戰 川普政府辯護：非公民子女不受美管轄

出生公民權司法戰 川普政府辯護：非公民子女不受美管轄
禁止再秀彩虹旗 川普政府：駐外使館只准掛美國國旗

禁止再秀彩虹旗 川普政府：駐外使館只准掛美國國旗

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

2025-01-19 13:57
美媒列出川普當選後七檔「MAGA七雄」，指出這些公司股票都在11月5日後表現優異。路透

先別管科技7雄「MAGA七雄」大選後股價漲最凶

2025-01-21 11:10
美國債市從元月10日開始出現一小股打不死的空頭，賭聯準會（Fed）下一步動作將是升息，而非降息。（路透）

Fed下一次行動將是升息？目前機率曝光

2025-01-20 07:10
輝達執行長黃仁勳去年底出席位於曼谷的「泰國AI願景」記者會。（路透）

不跟科技大老站隊「川普2.0」黃仁勳缺席就職典禮

2025-01-19 21:50
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

2025-01-21 06:10
川普就職典禮，富豪群集，右起特斯拉執行長馬斯克、谷歌執行長皮伽、亞馬遜創辦人貝佐斯及其未婚妻桑契斯、Meta執行長查克柏格伉儷。(路透)

人類史上首見兆億富翁？未來10年可能出5位 黃仁勳入列

2025-01-21 01:15

超人氣

更多 >
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」

走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」