史指盤中創新高後收跌 三大股指連升兩周

德州儀器（Texas Instruments）因獲利預期疲軟而下跌7.52%，創下近5年來最大跌幅。（路透）

史坦普500指數在盤中觸及新高後收盤走低，因為投資 人獲利了結，結束了以川普 總統重返白宮為中心的強勁一周。

史指下跌17.47點或0.29%至6101.24點，盤中創下新的盤中紀錄後扭轉走勢。那斯達克指數下跌99.38點或0.5%至1萬9954.3點。道瓊工業指數下跌140.82點或0.32%至4萬4424.25點。跌勢終結了三大股指連續4天的上漲走勢。

一些推動市場創下歷史新高的大型科技股回落，對股市造成下行壓力。輝達下跌3.12%，特斯拉下跌1.41%。

雖然風險資產有所回落，但由於投資人關注川普就職典禮，對其親商政策的熱情大幅推高了本周走勢。交易員們也鬆了一口氣，因為川普在入主白宮的頭幾天只發出了關稅威脅，而沒有採取正式行動。

三大股指連續第二周上漲，顯示多頭市場在12月回檔後重新全面反彈。本周史和那指分別上漲約1.7%，道指上漲2.2%。史指除了本周創下新的盤中紀錄外，23日還創下歷史收盤新高。

值得注意的是，川普23日在瑞士達沃斯向世界領導人發表講話時表示，他將「要求立即降低利率 」；並同時表示他也將要求沙烏地阿拉伯和其他OPEC國家降低油價。

Siebert投資長馬利克(Mark Malek)表示，「到目前為止，市場對總統的每一條言論都做出了反應，即使那些不應該產生任何影響的言論。」「這代表交易員們還沒有適應自己的節奏。」

除了政治之外，市場參與者還關注企業新聞和財報。諾和諾德的一款減肥藥早期研究結果公布後，股價上揚8.31%。另一方面，德州儀器（Texas Instruments）因獲利預期疲軟而下跌7.52%。

下周將會十分繁忙，人們注意力將轉向大型科技股財報和聯準會會議。芝加哥商品交易所集團(CMEGroup)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨反映出維持利率不變的可能性超過99%。

Palantir追平有史以來最長的不下跌紀錄。該科技股收盤持平，連續第8個交易日不下跌。自2020年上市以來，該股已4度創下連續8天上漲，但從未出現連續9天不下跌的走勢。2025年至今，Palantir股價已上漲5.04%。

德州儀器下跌7.52%，創下近5年來最大跌幅。該半導體公司公布令人失望的本季業績預期，德州儀器預計每股獲利在94分至1.16元之間，而LSEG預期為1.17元。

該公司表示，其在歐洲、日本和美國汽車終端市場持續面臨疲軟的壓力。

醫療設備製造商直覺外科(Intuitive Surgical)下跌4.04%，創下2023年10月12日以來的最差單日表現，當時股價下跌逾5.6%。

Intuitive Surgical預測其調整後毛利率將從2024年的69.1%降至2025年的67%至68%之間，該公司股票因而遭到拋售。

不過，華爾街各家分析師繼續調高該股目標價，其中包括Stifel從610元調升至670元、富國銀行從630元調升至687元，和花旗從640元調升至華爾街最高價711元。

史指出現過去幾十年來罕見的走勢。Sundial Capital Research創辦人高普佛特(Jason Goepfert)表示，史指僅用8個交易日就從2個月低點上漲至歷史高點。他說這是1928年以來第二快的逆轉。

由於投資人關注川普總統重返白宮，史指本周創下盤中新高。23日收盤更創下新高，收復12月的跌幅。

在發布樂觀的獲利預期後，Twilio上漲20.13%，創2020年5月以來的最佳單日表現。

該公司預計2027年調整後營業獲利率將在21%至22%之間，高於華爾街分析師預期的16.1%。Twilio也分享了強勁的自由現金流預測。

現貨黃金上漲1%至每盎司2781.66元，達到10月31日以來的最高水平，當時金價創下2790.15元的歷史新高。

在川普於世界經濟論壇上發表降低利率的言論後，金價回升至歷史高點。川普關稅政策的高度不確定性和他是否最終會與中國達成貿易協議，也推動黃金價格走高。