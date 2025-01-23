川普呼籲降低利率和油價 史指創新高 道指漲逾400點

在川普總統呼籲降低利率並降低油價後，史坦普500指數創下歷史新高。美聯社

在川普 總統呼籲降低利率並降低油價後，史坦普500指數創下歷史新高。

史指上漲32.34點或0.53%收6118.71點，連續第二個交易日創下歷史新高，超過12月初創下的6090.27點的歷史收盤高點。

道瓊工業指數上漲408.34點或0.92%至4萬4565.07點；那斯達克指數上漲44.34點或0.22%至2萬53.68點。三大股指都連續第4個交易日上漲。

川普在世界經濟論壇(WEF)的網路演講中表示，他將「要求立即降低利率」，隨後股市上漲。他還表示將要求沙烏地阿拉伯降低油價，這導致原油價格下跌。川普發表評論後，短期公債殖利率下跌。

由於川普上台後可能推出的減稅和放鬆管制措施令人興奮，且經濟成長出現復甦跡象，股市本周受到提振。即使關稅問題仍懸而未決，但川普重返白宮的頭幾天並未就這些徵稅採取正式行動，投資 人對此感到滿意。

Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師譚塔瑞利(Larry Tentarelli)說，「他其實無法控制利率，但市場喜歡聽到這類東西。」「到目前為止，市場似乎確實喜歡川普的政策，所以我們只需要看看他是否會採取一些後續行動。」

第4季財報季也開局強勁，Netflix和大型銀行都發布了利多的財報。但美國航空給這種熱情潑了冷水，在該公司發布了疲軟的業績財測後，其股價暴跌8.74%。

雖然人工智慧(AI )產業的強勁表現令華爾街擔心與該技術相關的股票估值可能過高，但William Blair表示，所有跡象都顯示該產業正在健康成長。

以阿德(Jason Ader)為首的分析師在最新報告中寫道：「上市公司估值尚未達到泡沫水準。但是自2019年12月通用AI出世之前以來，亞馬遜、谷歌、Meta、輝達、微軟和蘋果六大上市AI公司的平均股票回報率為200%，32倍的預期本益比中位數在此期間僅上揚23%，幾乎無法說明存在投機泡沫。相反，它反映的是獲利能力的切實成長。」

在川普總統宣布與甲骨文、軟銀和OpenAI成立新的合資企業投資AI後，甲骨文本周上漲近15%，預計將創下2021年12月以來的最佳單周表現，當時股價飆升逾16%。自2025年初以來，該股已上漲12.31%。

本周大盤呈現穩健上漲，但能源股卻舉步維艱。

史指能源類股本周下跌2%，預計將創下12月20日當周下跌逾5%以來最差單周表現；也可望打破連續4周的上漲趨勢。

哈里伯頓是本周該類股表現最差的股票，下跌超過5%。同期Oneok和Hess下跌約4%。

美國個人投資人協會(AAII)最新調查顯示，散戶投資人對未來6個月股市前景的看漲情緒回升至43.4%，為12月初以來的最高水準。

看跌投資人的比例從上次調查的40.6%降至29.4%，為11月中旬總統大選後以來的最低水準。

反向投資人將看漲情緒的上升視為市場的看跌訊號，認為這意味著大多數投資人已經結束購買，並且可用於新購買的場外現金減少。相反，喜歡與大眾押注的反向投資人認為，看跌情緒的增強是看漲市場的訊號。

上周的AAII每周調查顯示，更多投資人對前景感到擔憂，只有25.4%的受訪者預計未來6個月股市會上漲。

藝電暴跌16.7%，創2008年10月31日下跌17.85%以來的最大跌幅。

該電玩發行商在22日收盤後調降第3財季和全年淨預訂量預期。該公司預計本季淨預訂量約為22.15億元，而先前的預期為24至25.5億元。該公司預計整個財年的淨預訂將在70至71.5億元之間，低於先前預期的75至78億元。

美國藝電公司表示，遊戲表現不佳是造成這項虧損的原因，尤其是其足球系列遊戲。