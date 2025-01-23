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頂新國際旗下頂巧餐飲計畫今年赴港上市 預計募資8億

記者林宸誼／即時報導
頂新國際集團在中國的頂巧餐飲集團，計畫今年赴港上市。目前，頂巧餐飲集團旗下擁有德克士、康師傅私房牛肉麵、貝瑞咖啡、康師傅全民麵館四大品牌，門店總數超3,000家。。記者林宸誼／攝影
頂新國際集團在中國的頂巧餐飲集團，計畫今年赴港上市。目前，頂巧餐飲集團旗下擁有德克士、康師傅私房牛肉麵、貝瑞咖啡、康師傅全民麵館四大品牌，門店總數超3,000家。。記者林宸誼／攝影

頂新國際集團在中國的頂巧餐飲集團，計畫今年赴港上市。目前，頂巧餐飲集團旗下擁有德克士、康師傅私房牛肉麵、貝瑞咖啡、康師傅全民麵館四大品牌，門店總數超3,000家。

彭博曾在2021年報導，頂新國際集團計畫將在中國的餐飲業務赴港IPO，預計募資規模約8億美元。

中國財經自媒體「IPO早知道」報導，頂巧餐飲成立於1996年，1999年開始第一家德克士特許加盟店，2006年推出康師傅私房牛肉麵，2020年推出貝瑞咖啡，2024年康師傅全民麵館。

目前，頂巧餐飲旗下最重要品牌德克士的門店逾3,000家。德克士迄今為止與另兩大西式速食品牌的規模有一定差距，截至2024年第3季，肯德基在中國擁有1萬1,283家門店；截至2024年底，麥當勞中國餐廳超過6,700家。

值得注意的是，港股在2024年年末、2025年年初迎來一波「餐飲連鎖上市潮」。2024年12月20日，小菜園以「0999」為股票代碼，在港交所主板掛牌上市，現市值超港幣105億元。截至2024年12月5日，小菜園在中國14個省的146座城市，擁有663家直營門店，其中包括658家「小菜園」門店及5家其他子品牌門店。

根據弗若斯特沙利文的數據，按2023年門店收入而言，「小菜園」在中國大眾便民中式餐飲市場的所有品牌中排名第一。

在小菜園上市當天，綠茶餐廳再一次更新招股書，繼續推進港交所主板上市進程。截至2024年12月10日，綠茶集團已開設461家餐廳，覆蓋中國21個省份、4個直轄市以及兩個自治區。

截至同日，綠茶集團還在香港開設有2家餐廳。根據灼識諮詢的報告，2023年在中國休閒中式餐廳品牌中，綠茶集團按餐廳數目計算排名第3，按收入計算排名第4；而在重點提供融合菜的休閒中式餐廳品牌中，按收入而言，綠茶集團是最大的餐廳品牌。

今年1月3日，老鄉雞同樣向港交所遞交招股說明書。截至2024年9月30日，老鄉雞在中國53個城市擁有1,404家門店，包括949家直營門店和455家加盟門店，覆蓋9個省。

根據灼識諮詢的數據，以2023年交易總額計算， 老鄉雞在中國中式速食市場排名行業第一。2024年前三季度，老鄉雞為超1.89億名顧客提供服務。

除上述連鎖餐廳陸續交表外，蜜雪冰城、古茗和滬上阿姨，均已獲得中國證監會國際合作司批覆的赴港上市備案通知書。

咖啡 麥當勞 香港

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