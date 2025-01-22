科技股因川普和AI上漲 帶動史指觸及歷史新高
美股大漲，史坦普500指數創下歷史新高，因為甲骨文和輝達等科技股因人工智慧樂觀情緒和川普總統的最新任期而上漲。
史指盤中達到6100.81點，超過市場回檔前12月創下的最後一個里程碑。史指收盤上揚37.13點或0.61%報6086.37點，略低於歷史收盤高點。
那斯達克指數上漲252.56點或1.28%至2萬9.34點，凸顯出科技股的優異表現。道瓊工業指數上漲130.92點或0.3%至4萬4156.73點，得益於寶鹼公司強勁的獲利；該公司上漲1.87%。
強勁的獲利推動股價飆升，Netflix付費會員數量突破3億後，股價上漲9.69%。其第4季獲利和營收也超出分析師的預期。熱門系列劇《魷魚遊戲》和傑克保羅與邁克泰森拳擊比賽等現場體育賽事直播推動了業績。
在白宮發布新聲明後，投資人繼續湧入人工智慧領域，甲骨文上漲6.75%，輝達上漲4.43%。川普總統21日宣布與OpenAI、甲骨文和軟銀成立一家名為「星際之門」的合資企業，向美國境內的人工智慧基礎設施投資「至少5000億元」。
Truist投資長勒納(Keith Lerner)表示：「經濟維持韌性、通膨放緩、利率趨穩、財報季開局強勁，以及川普總統上任首日較少關注關稅，這些因素為市場提供了堅實的背景。」
他說：「星際之門計畫的啟動凸顯出人工智慧的長期順風和變革潛力，科技產業正在重新確立其領導地位。」
他補充指出：「今天再次提醒我們，本輪牛市的主導主題是人工智慧和科技。」
史指觸及歷史新高，代表投資人從2024年末的回檔中完成回歸。雖然去年大盤指數上漲了23%，但由於交易員們擔心聯準會無法如預期般大幅降息，史指在12月下跌了2.5%。
這種低迷的表現一直延續到2025年的頭幾個交易日，但一些數據顯示通膨有所緩解，這有助於市場復甦。
推動這個走勢達到創紀錄水平的另一個因素，是人們對川普政策的樂觀情緒，尤其是在他本周上任之後。投資人預計川普將放鬆監管並降低企業稅，這可能會提高獲利。
今年至今，史指上漲了3.5%。道指和那指也分別上漲3%以上。
Roth Capital Partners將Reddit的股票評級從買入下修至中性。雖然評級被下修，分析師庫爾卡尼(Rohit Kulkarni)仍將其目標價從116元調升至195元，代表這家社群媒體公司的股價可能較21日收盤價再上漲3.5%。
庫爾卡尼寫道：「考慮到近期潛在的收入上升空間，而同行可能因外匯壓力而面臨下行壓力，加上同比廣告成長加速，認為更高的本益比是合理的。」
分析師指出，降評的原因是基本面好壞參半、用戶成長放緩以及擴大獲利率可能面臨越來越大的壓力。目前看來，Reddit第4季業績預期也很難被超越。
庫爾卡尼說，「作為一家上市公司，Reddit過去3季財報的收入比其高端預期範圍高出約10%，並對下一季的預期比當時華爾街的預期高出約6%至9%。自第3季財報以來，該公司股價已上漲64%。因此，與先前的獲利相比，預期有所上升。」
能量飲料個股Celsius下跌，因TD Cown表示，該股將難以從近期的下滑中反彈。
分析師莫斯考(Robert Moskow)將該股評級從買入下修至持有，並表示產業競爭對Celsius的成長率更加構成壓力。莫斯考也將Celsius的目標價從每股40元下修至29元。新目標僅比該股21日收盤價高出8%。
他寫道，「我們的零售追蹤數據顯示，截至1月11日的過去4周，銷售額成長放緩至0.3%。該股目前已遠低於其高點，但如果該公司進入『成長放緩』階段，估值倍數可能會進一步收縮。」
自去年3月以來，Celsius股價已下跌逾70%，在評級遭下修後，其股價22日下跌5.45%。
小型股沒有參與市場反彈。史指收漲0.61%，並創下盤中新高。而相對而言，羅素2000指數下跌0.61%。
由OpenAI的奧特曼(Sam Altman)支持的核能公司Oklo上漲9.34%，創下歷史新高。該股2025年至今飆升56.38%，在過去12 個月飆升超過200%。
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