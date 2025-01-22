科技股因川普和AI上漲 帶動史指觸及歷史新高

印有川普模樣的紙鈔被展示在紐約交易所。美聯社

美股大漲，史坦普500指數創下歷史新高，因為甲骨文和輝達等科技股因人工智慧 樂觀情緒和川普 總統的最新任期而上漲。

史指盤中達到6100.81點，超過市場回檔前12月創下的最後一個里程碑。史指收盤上揚37.13點或0.61%報6086.37點，略低於歷史收盤高點。

那斯達克指數上漲252.56點或1.28%至2萬9.34點，凸顯出科技股的優異表現。道瓊工業指數上漲130.92點或0.3%至4萬4156.73點，得益於寶鹼公司強勁的獲利；該公司上漲1.87%。

強勁的獲利推動股價飆升，Netflix付費會員數量突破3億後，股價上漲9.69%。其第4季獲利和營收也超出分析師的預期。熱門系列劇《魷魚遊戲》和傑克保羅與邁克泰森拳擊比賽等現場體育賽事直播推動了業績。

在白宮發布新聲明後，投資 人繼續湧入人工智慧領域，甲骨文上漲6.75%，輝達上漲4.43%。川普總統21日宣布與OpenAI、甲骨文和軟銀成立一家名為「星際之門」的合資企業，向美國境內的人工智慧基礎設施投資「至少5000億元」。

Truist投資長勒納(Keith Lerner)表示：「經濟維持韌性、通膨放緩、利率趨穩、財報季開局強勁，以及川普總統上任首日較少關注關稅，這些因素為市場提供了堅實的背景。」

他說：「星際之門計畫的啟動凸顯出人工智慧的長期順風和變革潛力，科技產業正在重新確立其領導地位。」

他補充指出：「今天再次提醒我們，本輪牛市的主導主題是人工智慧和科技。」

史指觸及歷史新高，代表投資人從2024年末的回檔中完成回歸。雖然去年大盤指數上漲了23%，但由於交易員們擔心聯準會無法如預期般大幅降息，史指在12月下跌了2.5%。

這種低迷的表現一直延續到2025年的頭幾個交易日，但一些數據顯示通膨有所緩解，這有助於市場復甦。

推動這個走勢達到創紀錄水平的另一個因素，是人們對川普政策的樂觀情緒，尤其是在他本周上任之後。投資人預計川普將放鬆監管並降低企業稅，這可能會提高獲利。

今年至今，史指上漲了3.5%。道指和那指也分別上漲3%以上。

Roth Capital Partners將Reddit的股票評級從買入下修至中性。雖然評級被下修，分析師庫爾卡尼(Rohit Kulkarni)仍將其目標價從116元調升至195元，代表這家社群媒體公司的股價可能較21日收盤價再上漲3.5%。

庫爾卡尼寫道：「考慮到近期潛在的收入上升空間，而同行可能因外匯壓力而面臨下行壓力，加上同比廣告成長加速，認為更高的本益比是合理的。」

分析師指出，降評的原因是基本面好壞參半、用戶成長放緩以及擴大獲利率可能面臨越來越大的壓力。目前看來，Reddit第4季業績預期也很難被超越。

庫爾卡尼說，「作為一家上市公司，Reddit過去3季財報的收入比其高端預期範圍高出約10%，並對下一季的預期比當時華爾街的預期高出約6%至9%。自第3季財報以來，該公司股價已上漲64%。因此，與先前的獲利相比，預期有所上升。」

能量飲料個股Celsius下跌，因TD Cown表示，該股將難以從近期的下滑中反彈。

分析師莫斯考(Robert Moskow)將該股評級從買入下修至持有，並表示產業競爭對Celsius的成長率更加構成壓力。莫斯考也將Celsius的目標價從每股40元下修至29元。新目標僅比該股21日收盤價高出8%。

他寫道，「我們的零售追蹤數據顯示，截至1月11日的過去4周，銷售額成長放緩至0.3%。該股目前已遠低於其高點，但如果該公司進入『成長放緩』階段，估值倍數可能會進一步收縮。」

自去年3月以來，Celsius股價已下跌逾70%，在評級遭下修後，其股價22日下跌5.45%。

小型股沒有參與市場反彈。史指收漲0.61%，並創下盤中新高。而相對而言，羅素2000指數下跌0.61%。

由OpenAI的奧特曼(Sam Altman)支持的核能公司Oklo上漲9.34%，創下歷史新高。該股2025年至今飆升56.38%，在過去12 個月飆升超過200%。