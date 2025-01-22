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金融時報：字節跳動擬投資逾120億美元在AI基礎設施

中央社台北22日電
TikTok母公司字節跳動在上海辦公室的商標字樣。（路透）
TikTok母公司字節跳動在上海辦公室的商標字樣。（路透）

英國金融時報報導，TikTok母公司字節跳動計劃今年投資逾120億美元在人工智慧（AI）基礎設施上。該公司面臨美國要求它出售TikTok的壓力之際，押注在尖端科技的增長。但字節跳動否認此消息。

金融時報今天報導，據2名知情人士表示，以北京為基地的字節跳動（ByteDance）今年會花55億美元預算在中國採購晶片；並計劃在海外投資68億美元，使用輝達（Nvidia）的先進晶片來提升基礎模型訓練能力。

報導表示，字節跳動的中國國內半導體訂單中，約60%會流向華為及寒武紀（Cambricon）等中國供應商，其餘會採購輝達符合美國出口管制的晶片。北京已給予中國科技公司非正式指導，最少30%的晶片要向國內供應商採購。

字節跳動回覆金融時報稱，有關公司計劃的匿名消息不正確。

川普（Donald Trump）正式就任美國總統後，美中的科技競爭正持續。

川普在當地時間21日宣布，OpenAI、軟銀、甲骨文三家企業預計將合資5000億美元創建一間新公司Stargate，在美國打造AI基礎設施，以德州資料中心為起點。

川普表示，要將技術留在美國，中國及其他國家是美國競爭者。

晶片 川普 AI

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