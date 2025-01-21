川普就職未開徵關稅 道指大漲逾500點

華爾街認為川普總統就國際貿易發表的言論和上任首日的行動，比最初預想的要溫和一些，美股大漲。美聯社

華爾街認為川普 總統就國際貿易發表的言論和上任首日的行動，比最初預想的要溫和一些，美股大漲。

道瓊工業指數上漲537.98點或1.24%收4萬4025.81點。史坦普500指數上漲52.58點或0.88%收6049.24點；那斯達克指數上漲126.58點或0.64%收1萬9756.78點。

3M獲利優於分析師預期，股價上漲4.16%。小型股也共襄盛舉，羅素2000指數上漲1.85%。

幾支大型科技股也大幅走升，其中亞馬遜和輝達均上漲超過2.1%。然而，由於華爾街兩度​降調評級，蘋果下跌3.19%，限制了科技股占比較大的那指漲幅。

川普20日晚間在白宮簽署上任首日行政命令時表示，由於墨西哥和加拿大的邊境政策，他正考慮從2月1日起對這兩個國家徵收25%的關稅 。他還提到中國，指出如果中國不批准TikTok交易，美國可能會對中國徵收關稅。

最終，川普發布了一份廣泛的備忘錄，指示聯邦機構研究他認為的與外國不公平的貿易政策。但總統重返白宮的第一天並未批准徵收新稅，投資人認為這顯示他對徵收關稅的熱情可能不如先前預期。

高盛首席美國政治經濟學家菲利普斯在給客戶的報告中表示：「川普總統就職日宣布的關稅政策比預期的更為溫和。」「就目前而言，它的優先順序低於我們的預期。」

可以肯定的是，菲利普斯表示，川普在加拿大和墨西哥問題上的言論實際上比他預期的更為強硬。不過，這位經濟學家表示降低了美國今年對所有進口產品徵收普遍關稅的可能性，這可以為原本謹慎認為大範圍政策將重新引發通膨的交易員帶來信心。

川普表示，他尚未準備好實施普遍關稅，在討論對中國徵收關稅時他也含糊其辭。

除了貿易政策之外，華爾街關注的是川普是否能履行他在競選期間所做的親商宣言。最值得注意的是，他呼籲放鬆監管，這有助於他在11月大選獲勝後提振的銀行股。所謂的「川普交易」其他組成部分、包括小型股、石油 股和比特幣，也可能會對他的政策高度敏感。

川普在就職演說中將他重返白宮稱為國家發展和成功時期的開始，同時大力譴責拜登政府。川普20日也宣布國家能源緊急狀態，以增加化石燃料產量。

史指中約有五分之四的股票上漲，凸顯了該指數的全面漲勢。

2024年表現最佳的Vistra領漲史指，上漲8.48%。緊隨其後的是NRG Energy和Prologis，漲幅均超過6.7%。

不過，一些表現不佳的股票限制了漲幅。去年表現最大的Walgreens Boots Alliance下跌9.19%，成為史指表現最差的股票。蘋果、Booking Holdings和Expedia等知名股票也是跌幅最大的股票之一。

能源股也沒有參與史指的漲勢。該股票類股下跌0.03%，成為11個類股中唯一下跌的類股。相較之下，史指總體上漲0.88%。

川普總統為增加化石燃料產量而宣布國家能源緊急狀態後，能源股陷入困境。產量增加可能對全球石油和天然氣價格造成下行壓力，可能影響生產商的利潤。

戴文能源領跌該類股，跌幅達3.21%，西方石油和APA緊隨其後，分別下跌約2.7%。

雖然21日表現不佳，但能源類股仍是2025年來表現最好的類股。

Wolfe Research指出，川普總統的全面關稅計畫可能需要比預期更長才能實施。

即使川普20日宣誓就職後簽署了幾項行政命令，但他​​拒絕下令徵收關稅。美國政策與政治事務負責人馬庫斯表示，川普的貿易備忘錄強調了未來對貿易審議的「更長時間和更全面的研究」。

馬庫斯在最新的報告中寫道：「目前，關稅問題還沒有具體進展。」「我們懷疑美國與中國是否會全面和解，因此我們仍然認為美國會徵收關稅，但前提是談判要有成功或失敗的機會。」