中國智慧手機銷量 華為上季市占第1 蘋果落居第3

圖為上海的蘋果專賣店，以及門外的華為手機廣告看板。美聯社

市調機構Counterpoint Research的最新報告指出，中國智慧手機銷量在2024年第4季年減3.2%。其中華為 手機位居市占榜首，之後是小米 和蘋果。

數據顯示，2024年第4季華為手機銷售市占年增15.5%，小米手機銷售市占年增3.9%，而蘋果的手機銷售市占年減18.2%。

小米在2024年第4季以17.2%的市占穩居第二，這一增長得益於從第三季度到第四季度的強勁表現。小米2024年10月發布的旗艦產品小米15系列的熱銷，成為增長的主要推動力。

界面新聞報導，小米今年在高階化方面取得顯著進展。此外，小米電動汽車（EV）的成功也進一步提升了品牌形象，並推動了智慧手機銷量的增長。

2024年，宏觀經濟環境對消費市場造成的影響，以及中國國產廠商近年對高階旗艦的發力，對蘋果銷量造成了一定衝擊。

根據市場研究公司Canalys 16日發布數據顯示，2024年第4季，蘋果在中國的智慧手機出貨量大幅下滑25%。

儘管如此，蘋果仍然以17%的市占勉強保持領先地位，共出貨1,310萬支iPhone 。

與此同時，華為在同期取得強勁增長，出貨量增長24%，達到1,290萬支，市占也達到17%，與蘋果並列第一。

Canalys高級分析師朱嘉弢指出，2024年第4季是蘋果iPhone的傳統銷售旺季，未來幾個季度將面臨更大的銷售壓力。

為了穩住下跌勢頭，蘋果已經在2024年開啟了多輪降價促銷。先前天風國際證券分析師郭明錤預測，2025年iPhone出貨量預計在2.2億至2.25億支之間，而市場共識預期為2.4億支或以上。他表示，蘋果在與一些供應商討論今年的iPhone生產計畫時採取「謹慎立場」。

券商中國報導，獨立研究機構MoffettNathanson，7日罕見地將蘋果公司的股票評級從「中性」下調至「賣出」，目標價從202美元下調至188美元，這一調整反映了市場對蘋果公司近期表現的擔憂。