我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓國瑜率團乘火車前往華府 準備參加川普就職典禮

黃仁勳赴中吃尾牙：Nvidia中國員工離職率全球最低

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

中央社北京19日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今早離台後，午後飛抵北京，傍晚出席輝達北京分公司尾牙。他表示，很多人不知道輝達進入中國已有25年，而其中國員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。

16日抵達台灣的黃仁勳，今早結束在台行程自松山機場搭乘私人座機離台，先飛往香港短暫停留後再轉飛北京，下午1時5分抵達北京首都機場。

與在台灣備受矚目的行程相較，黃仁勳在中國的行程顯得十分低調。他的座機飛抵北京首都機場後，即從貴賓通道入境離開機場，並在傍晚5時左右抵達輝達北京分公司尾牙會場。而他此次赴台前，已先於15日前往深圳，出席輝達深圳分公司的尾牙。

根據第一財經報導，黃仁勳今晚在輝達北京分公司尾牙致辭時表示，很多人不了解輝達進入中國已經有25年了，在北京、上海、深圳擁有近4000名員工；而輝達在中國的員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。

黃仁勳15日在出席輝達深圳分公司尾牙前，曾短暫接受媒體訪問，但僅低調表示此行是為參加員工尾牙。當被追問是否擔心輝達在中國的市占率下降時，黃仁勳說，輝達只關注「如何服務好客戶」。

外媒先前報導，黃仁勳此次前往中國的行程，涵蓋深圳、上海、北京三地。外界預料，黃仁勳在結束北京行程後可能轉往上海，出席輝達上海分公司的尾牙。

輝達 黃仁勳 香港

上一則

未來一周美股二大觀察變數

延伸閱讀

喊AI TEAM TAIWAN…黃仁勳宴請台灣夥伴 再赴張忠謀家晚宴

喊AI TEAM TAIWAN…黃仁勳宴請台灣夥伴 再赴張忠謀家晚宴
黃仁勳招待高身價科技大老 一桌不到250美元

黃仁勳招待高身價科技大老 一桌不到250美元
黃仁勳看好人形機器人 台業者：助降成本打進美國隊

黃仁勳看好人形機器人 台業者：助降成本打進美國隊
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。（記者許正宏／攝影）

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

2025-01-16 07:20
Skechers也在 CES 展上亮相。(美聯社)

重舒適甚於酷炫 Skechers躍居全球第3大鞋類品牌

2025-01-12 23:03
黃仁勳本周走訪中國和台灣。（路透）

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

2025-01-14 22:50
Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）看好博通（Broadcom）的AI商機。（路透）

今年晶片股首選？分析師點名「這三檔」

2025-01-15 00:00
Ray-Ban Meta智慧眼鏡增添人工智慧（AI）影音與語音即時翻譯功能。（路透）

智慧眼鏡市場競爭激烈 拚外觀拚價格不斷增加新功能

2025-01-13 13:09
加州山火災民面臨遷離或重建的兩難選擇。（美聯社）

遭遇山火後 加州災民該遷離他處還是就地重建？

2025-01-12 21:11

超人氣

更多 >
月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽
家務幹不完是自找的 簡約女靠12招邁向極簡生活

家務幹不完是自找的 簡約女靠12招邁向極簡生活
人沒到華府已變天…川普強勢回歸 多數民眾支持政策改變

人沒到華府已變天…川普強勢回歸 多數民眾支持政策改變
打3盤擒伏加博闖澳網女單16強 美國女將歸功富爸爸

打3盤擒伏加博闖澳網女單16強 美國女將歸功富爸爸
TikTok提前關閉下架 致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」

TikTok提前關閉下架 致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」