黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）離台後飛抵北京，出席輝達北京分公司尾牙。圖為他17日晚間在台北南港展覽館結束代工廠緯創尾牙行程，隨後趕往輝達台灣分公司尾牙。（中央社）

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 今早離台後，午後飛抵北京，傍晚出席輝達北京分公司尾牙。他表示，很多人不知道輝達進入中國已有25年，而其中國員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。

16日抵達台灣的黃仁勳，今早結束在台行程自松山機場搭乘私人座機離台，先飛往香港 短暫停留後再轉飛北京，下午1時5分抵達北京首都機場。

與在台灣備受矚目的行程相較，黃仁勳在中國的行程顯得十分低調。他的座機飛抵北京首都機場後，即從貴賓通道入境離開機場，並在傍晚5時左右抵達輝達北京分公司尾牙會場。而他此次赴台前，已先於15日前往深圳，出席輝達深圳分公司的尾牙。

根據第一財經報導，黃仁勳今晚在輝達北京分公司尾牙致辭時表示，很多人不了解輝達進入中國已經有25年了，在北京、上海、深圳擁有近4000名員工；而輝達在中國的員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。

黃仁勳15日在出席輝達深圳分公司尾牙前，曾短暫接受媒體訪問，但僅低調表示此行是為參加員工尾牙。當被追問是否擔心輝達在中國的市占率下降時，黃仁勳說，輝達只關注「如何服務好客戶」。

外媒先前報導，黃仁勳此次前往中國的行程，涵蓋深圳、上海、北京三地。外界預料，黃仁勳在結束北京行程後可能轉往上海，出席輝達上海分公司的尾牙。