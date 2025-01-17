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TikTok難民潮轉戰小紅書 引爆學中文熱潮 帶動Duolingo股價揚升

編譯魏紹揆／綜合外電
TikTok禁令大限在即，許多人紛紛轉戰RedNote（小紅書國際版），掀起一波學中文的熱潮，卻也意外帶旺語言學習公司多鄰國（Duolingo）。路透
TikTok禁令大限在即，許多人紛紛轉戰RedNote（小紅書國際版），掀起一波學中文的熱潮，卻也意外帶旺語言學習公司多鄰國（Duolingo）。路透

TikTok禁令大限在即，許多人紛紛轉戰RedNote（小紅書國際版），掀起一波學中文的熱潮，卻也意外帶旺語言學習公司多鄰國（Duolingo），股價在16日上揚6.82%。

Duolingo向CNBC證實，相較於去年同期，現在使用該應用程式的中文學習者已增加216%。而平台上最受歡迎的西班牙語，同期只增加了40%。

美國最高法院在上周聽取兩造的言詞辯論，大法官明顯傾向支持實質封殺TikTok的法案，最快將在17日判決。據傳TikTok準備在19日結束在美國的營運。

市場情報公司Sensor Tower表示，到目前為止，RedNote已成為美國用戶出走潮的最大受益者，上周在該國的下載次數增加了20倍。

在美國，RedNote如今已成為蘋果（Apple）應用程式商店免費下載排行榜的第一名。

Duolingo的發言人表示，該公司的行銷組「具有前瞻性，並已經在RedNote上積極經營；後者由我們在中國的員工管理。」

Duolingo提供42種語言的線上及行動課程。根據官網，該公司有4,880萬位西語學習者，排名第二的法語則有2,730萬，而中文以1,070萬排名第八。

該公司股價去年攀升了43%，高於那斯達克綜合指數的29%漲幅。

TikTok 那斯達克 小紅書

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