川普就職前最後一交易日美股開高 道瓊漲300點 英特爾暴衝8%

美股17日早盤開高走高，預料周線將是今年來首次收紅。路透

美股17日早盤開高走稿，預料大盤周線將是今年來首次收紅，或可作為送給川普 下周就職的大禮。道瓊工業指數早盤上漲逾300點，或0.7%，史坦普500指數漲0.9%，那斯達克綜合指數揚升1.5%，費城半導體指數漲2.18%；台積電ADR開低後跌幅迅速收斂，輝達漲1.7%，英特爾 則飆漲8%。

美國本周公布經濟數據顯示通膨壓力趨緩，華爾街主要銀行財報亮眼，激勵投資 情緒，推升股價。道瓊和史坦普500指數周線漲幅預料將寫去年美國選後首周以來最大，那指單周漲幅也將是去年12月初以來最多。

CFRA研究首席投資策略師Sam Stovall預期，股市近期內將在區間內震盪，直到投資人更清楚下個市場催化劑為何。

個股方面，晶片科技網站SemiAccurate 17日報導，該網站兩個月前透過消息來源得知，某間公司在電郵中表示有意收購英特爾（Intel），但該消息未經公開證實，且買家身分不明。上周另有一位高層消息來源證實該電郵內容屬實，且SemiAccurate表示對這封電郵的真實性有百分百的信心。英特爾股價早盤聞訊暴漲逾8%。

電動車業者Rivian股價早盤一度飆漲4.26%。該公司16日宣布自美國能源部獲得多達66億美元貸款合約，在喬治亞州興建新製造基地，預計2026年開工，2028年啟動客車生產。

Salesforce股價早盤大漲1.73%，TD Cowen將其股票由「觀望」調高至「買進」。

美國財長提名人貝森特16日出席任命聽證會時表示，川普新政不會導致通膨，理由在於其預計執行的計畫將提高薪資，同時將通膨率拉回2%的目標。他也強調，聯準會（Fed）應保持獨立，且美元必須維持其全球準備貨幣地位。