蘋果創5個月來最大單日跌幅 史指結束連3漲

蘋果下跌4.04%，創8月5日以來的最大單日跌幅。路透

由於大型科技股回落，史坦普500指數下跌，結束連續3天的上漲走勢。

史指下跌12.57點或0.21%至5937.34點。以科技股為主的那斯達克指數下跌172.94點或0.89%至1萬9338.29點。道瓊工業指數下跌68.42點或0.16%至4萬3153.13點。

蘋果下跌4.04%，創8月5日以來的最大單日跌幅。輝達(Nvidia)下跌1.92%，Alphabet下跌1.35%。

主要股指回吐早盤因企業獲利強勁而上揚的漲幅。摩根史坦利的獲利超出預期，股價上漲3.9%。美國商銀的獲利也超出預期，但股價下跌0.93%。前一天，摩根大通和高盛等其他金融同業的第4季業績也超乎預期。

FactSet數據顯示，總體而言，財報季開局強勁，至今公布業績的公司中有77%超出預期。

Globalt Investments資深投資 組合經理人布坎南(Keith Buchanan)表示：「因此市場有些沉重，甚至有些疲憊，我們都試圖給這個牛市再來一次機會，看看會是什麼推動下次上漲。」

他補充指出：「銀行的獲利情況一開始肯定是積極的，但看起來還不止於此，今天的走勢看起來就是這樣。」

華爾街 股市剛剛經歷去年11月以來最強勁的漲勢，道指15日上漲逾700點，史指和那指分別上漲1.8%和2.5%。12 月消費者物價指數(CPI)核心通膨率略有改善，且大型銀行獲利強勁，刺激了風險偏好上漲。

10年期美國公債殖利率從本周稍早觸及的14個月高點大幅回落。最新報價約為4.615%。

本周至今，WTI原油價格已上漲約2.8%，預計將創2024年7月1日以來首次連續第4周上漲。布蘭特原油本周至今上漲1.9%，也將創連4周上漲。

公用事業類股上漲2.58%，成為史指中表現最好的類股。在此同時，科技類股下跌0.74%，為當日表現最弱的類股。

本周至今，能源和材料類股漲幅最大，分別超過5%。

富國銀行投資研究所表示，投資組合期限為3至5年以上的長期投資人應該利用市場回檔的機會；換言之就是能夠在場外投資資金。

資深全球市場策略師任恩(Scott Wren)在給客戶的最新報告中寫道：「在未來幾周和幾個月內，我們相信，無論是在股票還是固定收益領域，都很可能出現更具吸引力的切入點來增加投資機會。」

他對史指的年底目標是6500點至6700點，意味著「回報率很有吸引力，尤其是在低於當前水平的切入點」，「我們傾向於利用這樣的回調將現金和短期工具逐步重新分配到股票部位中。」他還推薦大型國內股。

美元指數下跌0.1%至108.98。美元兌日元下跌0.8%至155.19。同時，美元兌英鎊持平於1.22，兌歐元上漲0.1%至1.03。

史指的材料類股可望創下一年多以來的最大單周漲幅。自本交易周開始以來，該類股已上漲近 5%。如果維持到周五收盤，將成為2023年11月結束當周上漲逾5%以來的最大單周漲幅。

CF Industries本周領漲該類股，漲幅超過10%。緊隨其後的是雅寶(Albemarle)，上漲約9%。該類股每支股票都可望本周收漲。

雖然目標百貨 (Target)因假期購物季強勁成長而調升第4季同店銷售額預期，但其股價仍下跌0.95%。

目標百貨雖調升銷售預期，但僅重申第4季每股1.85至2.45元的獲利預期，仍在華爾街目前預期的2.15元範圍內，也比目標百貨在11月財報中下修財測之前的2.66元低得多。

該公司未能在提高銷售預期的同時提高獲利預期，可能是一個早期跡象，代表該零售商可能在假日購物季採取更大規模的促銷和更大幅度的折扣來吸引顧客，這最終將對獲利造成壓力。