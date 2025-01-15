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CPI報告和銀行財報激勵 道指漲逾700點

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CPI報告和銀行財報激勵 道指漲逾700點

財經新聞組編譯張大仁／即時報導
受最新消費者物價指數(CPI)報告顯示12月核心通膨意外放緩。歐新社
受最新消費者物價指數(CPI)報告顯示12月核心通膨意外放緩。歐新社

受最新消費者物價指數(CPI)報告顯示12月核心通膨意外放緩，以及美國各大銀行以強勁業績拉開最新財報季序幕的影響，股市大幅上漲。

道瓊工業指數上漲703.27點或1.65%收4萬3221.55點。史坦普500指數上漲107點或1.83%至5949.91點，那斯達克指數上漲466.84點或2.45%至1萬9511.23點。這是11月6日以來，三大股指表現最好的一天。

美國勞工統計局公布，12月CPI顯示，不包括食品和能源的核心CPI上漲了3.2%，較上月有所下降，也低於《道瓊》經濟學家預測的3.3%。總體通膨率以12個月計算上漲2.9%，符合預期。

Janus Henderson Investors美國證券化產品主管兼投資組合經理克許納(John Kerschner)表示：「市場鬆了一口氣，因為昨天公佈的PPI和今天公布的CPI這兩個通膨指標都略低於預期。」「或許最重要的是，今天的CPI數據讓進一步升息的可能性不復存在，一些市場參與者已開始過早地將這一因素考慮在內。」

受CPI報告影響，10年期美國公債殖利率大跌，最新下跌約13個基點至4.65%左右。隨著國債殖利率下降，特斯拉和輝達等成長型股票分別上漲8.04%和3.37%。

第4季財報開局良好，各大銀行的獲利情況均超出華爾街的預期。摩根大通上漲2%，該銀行每股獲利和營收超出預期，得益於強勁的固定收益交易和投資銀行業績。

高盛集團上季營收及獲利均超出預期，股價上漲6.02%；富國銀行2025年淨利息收入將成長1%至3%，股價也上漲6.67%。花旗集團業績超出預期，股價上漲6.53%。

Blue Chip Daily Trend Report 首席技術策略師譚塔瑞利(Larry Tentarelli)表示，「今天財報季開了個好頭。由於金融業與整體經濟緊密相關，因此銀行獲利至關重要。因此，對於這些大銀行今天公布的多頭數據來說，我認為這確實是個好兆頭。」

快速發展的FTAI Aviation在2024 年上漲了210%，在2023年上漲171%，但在渾水研究公司發布一份長達64頁的放空報告後，該公司暴跌24.27%，該報告質疑這家飛機和噴射發動機租賃公司的會計技術。

渾水公司表示，放空FTAI Aviation是因為「其財務報告極具誤導性」，「實際維護和單一現成模組銷售的收入大幅低於報告的收入。FTAI將一次性引擎銷售報告為航空產品(AP)部門的維護維修和大修(MRO)收入，這是在誤導投資者。」

FTAI股價下跌37.21元至116.08元，盤中最低市值蒸發逾63億元。

FTAI並未立即回應對渾水報告發表評論的請求。FactSet數據顯示，總部位於紐約的FTAI將於2月20日公布下一輪財務業績。

受12月CPI報告顯示核心通膨放緩影響，美國公債殖利率下跌，特斯拉和其他大型科技公司等成長股大幅上漲。

Nationwide首席市場策略師哈克特(Mark Hackett)表示，CPI報告公布後殖利率回落，「這是自9月10年期公債殖利率上漲1.2%之後令人欣慰的現象。」

他補充說：「股票投資人對債券市場的走勢變得越來越敏感，並專注於利率、通膨和聯準會政策。」

微軟將2025年定為「量子元年」，隨後量子公司的股價飆升。

D-Wave Quantum和Rigetti Computing分別上漲22.41%和22.23%。Defiance Quantum & AI ETF上漲2.52%。

輝達宣布，將在3月的GTC會議上舉辦「量子日」，也推動了股價上漲。

本月稍早，大型科技公司執行長黃仁勳和祖克柏發表評論，降低了人們對這項技術的預期，暗示實用的量子電腦仍需幾十年才能問世，此後，量子漲勢遭遇回調。

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