怎一個慘字了得…德GDP連2年衰退 二戰後最長經濟停滯

去年德國國內生產毛額（GDP）連續第二年衰退，今年成長腳步預料也有氣無力，顯示這個歐洲第三大經濟體正陷入戰後最漫長的經濟停滯。 美聯社

2024年德國 國內生產毛額（GDP）連續第二年衰退，今年恐怕也不會見到太大起色，顯示這個歐洲第三大經濟體正陷入二戰後最長期的經濟停滯。

德國聯邦統計局15日公布，德國GDP繼2023年萎縮0.3%後，2024年又衰退0.2%，其中製造業萎縮3%，企業投資 也下滑2.8%。

經濟智庫Ifo經濟學家沃默謝（Timo Wollmershäuser）說：「德國正在經歷戰後至今為期最長的經濟停滯」，並指出德國經濟在世界性的比較基準中明顯表現不佳。

德國2023年時是G7中唯一經濟萎縮的國家，目前則是各國工業國家中第一個公布2024全年GDP表現的成員。

至於今年經濟表現，德國央行上月曾預測，經濟停滯恐將延續，全年GDP預期成長幅度僅0.2%，並警告與美國之間的貿易戰爭，或將引發經濟連續萎縮第三年。Ifo經濟研究所預估，今年GDP增幅也不過0.4%。

德國經濟自新冠疫情 爆發以來，便未見顯著成長。工業生產徘徊在比高峰時期少了超過10%的水準，失業率一度降至歷史低谷，但之後又開始上揚，現又掙扎於中國競爭下導致的汽車產業危機、電動車轉型的昂貴成本、攀高的能源費用，以及低迷的消費者需求。聯邦統計局局長布蘭德（Ruth Brand）指出，如此低迷的經濟表現，主要原因是「德國出口產業面臨的競爭加劇、能源成本昂貴，以及利率水準居高不下」。

德國將於六周後舉行聯邦議院大選，經濟政策成為焦點。彭博經濟學家也指出，新政府是否放棄限制政府舉債的「債務煞車」機制，以增加政府在基礎設施、能源及國防領域的投資彈性，將成為經濟能否重拾動能的關鍵之一。