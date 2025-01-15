小摩年度獲利空前高 但執行長戴蒙警告市場2大風險

摩根大通執行長戴蒙。(美聯社)

美國銀行業龍頭摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）受惠於市場反彈，交易和併購業務獲利豐厚，使上季財報優於預期，年度獲利更創歷來新高，激勵15日盤前股價上漲近3%。

小摩15日宣布，去年第4季營收上揚10%至437.4億美元，獲利激增50%至140億美元，雙雙擊敗市場預期，主要是經濟強健，加上聯準會（Fed）降息，提振股債發售，此種多頭環境也促成更多併購交易。

小摩執行長戴蒙15日在聲明稿中表示，美國經濟維持韌性，但仍有兩大風險。一是現在和未來的開支需求，可能會引發通膨，這種壓力也許會持續一段時間。二是地緣政治狀況依舊是第二次世界大戰以來最危險、也最複雜的。

小摩華爾街 業務表現佳，反映上季投資 銀行費用跳增49%、交易營收攀高21%。信用、貨幣、新興市場 交易熱絡，有助固定收益部門，而衍生商品和現金市場的交易回溫，挹注股票業務。

儘管上季淨利息收入（NII）下滑3%至234億美元，仍超越預期；NII是銀行放貸收入與存款利息支出的差額。小摩預估，2025年NII將達940億美元，高於分析師估計近910億美元。

全年而言，小摩2024年獲利增至585億美元，締造空前新高，優於一年前的496億美元。