英特爾旗下創投部門將分家並改名 便於引進外部投資

英特爾資本成立於1991年，是矽谷聞名已久的創投機構。(美聯社)

英特爾 （Intel）周二表示，計畫將旗下創投事業英特爾資本（Intel Capital）獨立出去並更名，便於向外部投資 人募資。

英特爾發布新聞稿說，英特爾仍將是「新公司的主要投資人」。英特爾資本目前擁有超過50億美元的資產。

英特爾在新聞稿中說，「獨立營運預料將於2025年下半年開始，屆時英特爾資本將冠以新名運作。現有的英特爾資本團隊將轉移至新公司，並在過渡期間維持正常的業務運作。」

英特爾資本成立於1991年，是矽谷 聞名已久的創投機構。大企業之下設立創投部門，當年堪稱獨樹一幟。過去30年間投資企業過200億美元，重心擺在支持能推動個人電腦和伺服器產業發展的技術，這兩大領域仍是英特爾主要的營收來源。英特爾資本的投資對象包括艾司摩爾（ASML）、紅帽公司（Red Hat）和VMware公司。

這種模式在矽谷以及其他產業中也被廣泛複製，包括Google、微軟（Microsoft）、Salesforce等科技公司，以及聯合利華（Unilever）和BMW等非科技企業都紛紛投入這個領域。

但英特爾也不是第一家將投資部門分拆出去的科技公司。早在2011年，SAP就將旗下創投部門SAP Ventures獨立為一家新公司，後來更名為Sapphire Ventures。

英特爾也正將旗下的Altera分拆出去，打算將這家專注於可程式邏輯陣列（FPGA）的晶片事業獨立上市。此外，英特爾還持有以色列自駕車零件與軟體製造商Mobileye的多數股權。去年，英特爾已採取多項措施，推動將晶圓代工業務轉型為獨立公司，且有獨立的董事會。