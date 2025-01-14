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川普上任倒數 韓企加速撤出中國 拎「大禮包」奔向美國

記者林宸誼／即時報導
就在美國候任總統川普下周重返白宮前，全球企業都拎著「大禮包」奔向美國，連南韓企業也不例外，紛紛加速撤離中國，並相繼公布在美國投資計劃，新建生產據點或擴大現有生產規模。美聯社
就在美國候任總統川普下周重返白宮前，全球企業都拎著「大禮包」奔向美國，連南韓企業也不例外，紛紛加速撤離中國，並相繼公布在美國投資計劃，新建生產據點或擴大現有生產規模。美聯社

就在美國候任總統川普下周重返白宮前，全球企業都拎著「大禮包」奔向美國，連南韓企業也不例外，紛紛加速撤離中國，並相繼公布在美國投資計劃，新建生產據點或擴大現有生產規模。

這些企業擔心，如果不配合川普的「MAGA（讓美國再次偉大）」政策，就會遭到極大的打壓。

南韓「朝鮮日報」報導，南韓最大的麵包生產銷售企業SPC集團日前宣布，計劃投資1.6億美元，在美國德州建設第一家麵包廠。目標是到2030年，將在北美地區200多家門市增加到1,000家。

實際上，2024年11月美國總統大選一周後，南韓CJ集團就在「共和黨票倉」、南達科他州投資約7,000億韓元（約4.8億美元）建廠，舉行北美最大的亞洲食品工廠動工儀式。

除了食品業之外，南韓製造業也增資美國。現代製鐵決定在美國建造第一家鋼鐵廠，這將與計劃增加美國汽車產量的現代汽車產生加成效果。現代汽車計劃將位於美國喬治亞州的電動汽車工廠「Metaplant America」（HMGMA）生產的插電式油電車產量，從現在每年30萬輛擴大至50萬輛。

LS電線也計劃投資約1兆韓元（約6.86億美元），今年4月在維吉尼亞州動工建設美國最大的海底電纜工廠。

至於已經在美設廠的韓企則考慮擴大生產規模。LG電子目前正考慮將美國田納西州洗衣機工廠的生產品類擴大到冰箱、電視等。

至於南韓企業紛紛赴美投資的原因，財經界人士說「南韓生育率低下、內需長期停滯、對企業不友好的投資環境始終存在，再加上川普重返白宮，企業被迫考慮對美投資。」

形成對比的是，在中國的南韓企業則紛紛計劃撤出、轉移和縮小業務。南韓產業研究院、大韓商會北京辦事處與中國南韓商會於2024年底的一份報告顯示，每10家進軍中國的南韓企業中，就有4家正考慮未來5年撤離、轉移與縮小在中國的業務。

南韓對外經濟政策研究院分析指出，由於中國人工成本上升、外資優惠政策減少，再加上中國本土企業競爭力的提升，正迫使南韓企業將投資轉向越南等新興市場。

南韓 投資 川普

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