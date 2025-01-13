投資人疏遠科技股 道指漲逾350點 那指收跌

受散戶青睞的兩大牛市領頭羊Palantir和輝達(Nvidia)分別下跌3.39%和1.97%，延續上周的跌勢。上周輝達下跌近6%，而Palantir下跌超過15%。路透

道瓊工業平均指數上漲，表現優於市場；而那斯達克指數下跌，因為交易員繼續拋售推動牛市的科技股。

隨著投資 人轉向開拓重工、摩根大通和聯合健康等非科技股，道指上漲358.67點或0.86%收4萬2297.12點。同時，以科技股為主的那指下跌73.53點或0.38%至1萬9088.1點。史坦普500指數小漲9.18點或0.16%收5836.22點。過去兩周三大基準指數均下跌，其中科技股的跌幅最大。

受散戶青睞的兩大牛市領頭羊Palantir和輝達(Nvidia)分別下跌3.39%和1.97%，延續上周的跌勢。上周輝達下跌近6%，而Palantir下跌超過15%。包括蘋果和美光在內其他熱門科技股也走低。

雖然科技股回跌，但隨著油價 上漲，能源類股跑贏大盤，上漲逾2%。醫療保健和材料產業也出現上漲。

債券殖利率 飆升是成長型股票被拋售的催化劑之一。10年期美債殖利率觸及2023年11月以來最高水平，收在4.79%。10日的就業報告強於預期，引發人們對聯準會進一步降息的懷疑，殖利率飆升。

LPL Financial技術長騰奎斯特(Adam Turnquist)表示，「隨著10年期公債殖利率可能達到5%，我認為除非利率至少穩定下來，否則股市很難真正獲得任何有意義的推動力。」並補充說：「市場不存在進入熊市區域的風險，但短期內肯定會出現回調。」

投資人希望第4季財報季的開始能夠穩定市場。花旗、高盛和摩根大通等銀行將於15日公布業績，摩根史坦利和美國商銀將於16日公布業績。

雖然開年並不順利，但能源產業本月來已成為表現最好的類股。

1月8日美國擴大對俄羅斯石油的制裁後，油價飆升，該類股上漲了5%。

同時，房地產和資訊科技類股1月分別下跌2.8%，成為史指中表現最差的類股。

由於洛杉磯山火持續燃燒，投資人持續拋售愛迪生國際。這家南加州公用事業供應商下跌11.89%，觸及一年多來的最低水準；且為連續第6個交易日下跌，創2020年以來的最大單日跌幅。

由於火災迅速引起全國關注，交易商上周大量拋售該股。2025年迄今，愛迪生股價已暴跌逾29%，成為新年以來史指表現最差的公司。

執行長皮薩羅(Pedro Pizarro)表示，該公司在山火發生前的幾個小時內沒有發現與其設備相關的任何電氣異常。

《彭博》報導，在激進投資客艾利奧特管理公司(Elliott Management)的壓力下，霍尼韋爾集團(Honeywell)正計劃分拆，股價上漲0.42%。

巴克萊美股掛鉤策略主管克里希納(Venu Krishna)表示，投資人可能正在關注總統當選人川普(Donald Trump)的移民和關稅提案及其對經濟成長的影響，「新政府上台後，出現兩股對立的力量：一方面，我們有促進成長政策，市場至今越來越關注這項政策。」「另一方面，被低估的風險是收緊移民政策以及關稅的影響。」

華爾街對各大零售商提前公布的假期早期業績並不看好。

Abercrombie & Fitch和American Eagle均在報告假期季購物者反應強烈後調升了第4季財測。然而，這兩支股票分別下跌15.66%和4.56%。

Urban Outfitters在假期期間也實現強勁成長，但仍下跌2%。

Chipotle Mexican Grill今年的開局並不順利。該股下跌0.42%，連續第7個交易日下跌，成為這家速食連鎖店自2023年8月結束的8天連跌以來最長的連續下跌期間。

今年至今，該股已下跌7.74%。