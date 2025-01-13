一文看懂美國最新的AI晶片規範如何運作

美國推出新的AI晶片規範，以保障先進AI模型。路透

美國政府13日推出新的人工智慧（AI ）晶片 管制規範，路透整理出相關施行細節。

美國將怎麼做？

為了控制各國取得AI晶片的管道，美國政府正擴大管制訓練先進AI模型所需的繪圖處理器（GPU）叢集。在新規範下，考量到個別晶片的差異，美方將以運算能力限制多數國家能取得的GPU數量。

總處理效能（TPP）是一項用來衡量晶片運算能力的指標。根據新規範，受限的國家在2027年前，總處理效能限制在7.9億TPP，Beacon全球策略公司AI專家高希克表示，這大約能換算成近5萬顆輝達H100 GPU。

不過，算力限制，不是一個國家能取得的H100晶片數量上限。亞馬遜網路服務（AWS）或微軟的雲端服務部門Azure，若能取得「通用驗證終端用戶」的特殊資格，將不受算力上限影響。

另外，若企業的總部並未設在「有疑慮的國家」，也可以憑藉國別驗證終端用戶資格取得豁免。高希克表示，這是為了鼓勵企業取得這項資格，讓美國官員能更清楚理解誰在使用這種資格，並避免GPU被走私到中國大陸。

還有其他豁免資格嗎？

有的，如果買家下定少量的GPU，約莫等於1,700顆H100晶片，將不會算在限制內，也只需知會政府，不必申請許可。美國政府說，多數晶片訂單落在這個數量以下，特別是來自大專學校、醫療與研究機構的訂單。此舉是為了促進美國出口低風險晶片。另外，遊戲GPU也有豁免條例。

那些國家可不受限制取得AI晶片？

一名美國資深官員透露，共有18個國家不受限制，分別是澳洲、比利時、英國、加拿大、丹麥、芬蘭、德國、愛爾蘭、義大利 、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、南韓、西班牙、瑞典、台灣、與美國。

在模型權重方面，美國做了什麼？

另一項受美國控制的項目被稱為「模型權重」。AI模型透過大量數據訓練以產生有意義的資料。同時，以演算法評估生成結果以改善模型的表現。

這些演算法調整數值參數，使某些操作的結果權重比其他操作更高，以更好地完成任務。這些參數就是模型權重。美方的規則制定了安全標準，以保護先進的「封閉權重」或非公開模型的權重。

高希克表示，這些限制，旨在確保最先進的AI，在受信任且安全的環境中研發與部署。