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搭機旅客估將倍增 與航空業減碳目標背道而馳

中央社都柏林13日綜合外電報導

氣候倡議組織「歐洲運輸環境聯合會」（T&E）今天公布研究指出，到2050年底，航空旅客數量預計將增加1倍以上，這會導致燃料需求激增，並削弱航空業減碳的努力。

路透社報導，航空業領袖本周齊聚愛爾蘭首都都柏林，參加年度全球航空金融會議（Annual Global Airfinance Conference），期間預計將有許多飛機出售。

總部位於布魯塞爾的歐洲運輸環境聯合會呼籲歐盟（EU），應採取措施限制航空業成長。

歐洲運輸環境聯合會航空主管達內（Jo Dardenne）告訴路透社：「該是回歸現實的時候了，結束這種對成長的沉迷。」

報告提到，抑制航空運輸需求快速成長的措施可能包括限制機場擴建、減少企業旅行，和提高對航空業的稅收。

航空業的碳排量占全球總量約2.5%，這個產業已承諾使用更多永續航空燃料（SAF）來減少碳排，並在2050年底前達成淨零目標。

然而，由於永續航空燃料供應量稀少，且價格較傳統航空燃料高出最多4倍，導致綠色燃料的使用十分有限。

這份報告指出，隨著旅客數量成長，航空業到2050年底前的燃料用量將比2019年水準增加59%。

由於飛機製造商空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing）都預測未來幾年的航空運輸需求將大幅成長，空中的飛機數量隨之增加，即使市場推出更多高效能噴射機並使用更多永續航空燃料，碳排量仍會上升。

達內說：「他們越是成長，距離氣候目標就越遠。按照目前的速度，即便使用永續航空燃料，到2050年，他們仍將每年燃燒20億桶石油。」

儘管如此，航空業者多次對限制成長的呼聲表示反對，強調該行業對於經濟發展及全球連通性至關重要。

石油 減碳 波音

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