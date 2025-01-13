路透：Arm擬漲價300% 並考慮自行開發晶片

安謀（Arm）。路透

矽智財（IP）大廠安謀 （Arm）與晶片 業者高通 上個月對簿公堂，未披露的法院證詞和文件顯示，安謀研擬長期策略，打算最多漲價300%，並考慮發展自家晶片，與大客戶競爭。

路透報導，安謀數十年來的商業模式，是授權智慧財產權給蘋果、高通、微軟等，來設計自家晶片，並向採用安謀技術的晶片收取小額權利金。但法院文件顯示，持有安謀九成股權的軟銀執行長孫正義，與安謀執行長哈斯，想改變這種做法。

據安謀主管的法院證詞，「畢卡索」計畫至少起於2019年，打算在十年間讓安謀的智慧機年度營收，增加約10億美元。做法包括晶片設計的現成部分，若採安謀最新的Armv9架構，研擬調高每片晶圓的授權費率。根據文件，安謀主管在2019年8月討論把費率提高300%。

但高通和蘋果等大客戶具有先進技術，能用Arm架構從頭開始設計自家晶片，無須採用安謀高價的現成設計，未必會受到漲價影響。

此外，據法院文件，安謀高層也在研商，推出更完整的晶片設計。安謀目前銷售晶片設計藍圖，多數客戶須花好幾個月時間，完成晶片設計過程。

Tantra Analyst創辦人森根說，安謀考慮自行打造晶片，對他來說是新消息，應該會讓安謀客戶不寒而慄。

高通律師在庭訊中出示，哈斯爭取擔任安謀執行長時，向董事會秀出的投影片，建議安謀改變商業模式。他說，與其只賣晶片藍圖，不如出售晶片或小晶片。哈斯與其他安謀高層談話時也說，要是安謀發售晶片，有能力和客戶競爭。

但哈斯在審訊時淡化處理這些發言，說是對公司長期策略的隨口發言。