大摩：美元升值將使美國企業財報表現壁壘分明

摩根士丹利（大摩）策略團隊指出，強勢美元將使去年第4季美國企業的獲利呈現壁壘分明，內需導向產業的營收將超越大型跨國集團。路透

摩根士丹利（大摩）策略團隊指出，強勢美元將使去年第4季美國企業的獲利呈現壁壘分明，內需導向產業的營收將超越大型跨國集團。

自從11月川普勝選後，由於市場預期他主張的減稅及關稅政策將推升通膨，加上美國經濟強韌也使市場人士賭聯準會 將使利率在較高水位維持更久，都使美元強勁升值。

大摩由策略專家威爾森領導的團隊指出，強勢美元對標普500大企業的業績影響並不穩定，因為這些企業在國際市場的銷售額不到總營收的30%；其中家用產品、科技硬體及食品飲料類股國外營收的比率最重，電信服務與公用事業最低。

威爾森在報告中指出，「我們認為這次財報季將因為美元強勢，導致上市公司業績明顯分歧」；他預期與美元匯率關係密切的類股將繼續維持弱勢。但只要國內成長熱絡是推升美元的主要原因，則標普大企業的整體表現仍將強韌。

今年來美國漲勢消退，主因公債殖利率 上升，以及聯準會（Fed）政策展望轉向「鷹派」。由於10年期美債殖利率正趨向5%大關，投資 機構及專家已警告股市投資人還將承受更大的痛苦。

威爾森表示，分析師對企業上季的獲利預期仍然相對偏高，使財報優於預期的障礙升高。高盛專家柯斯丁也預期，這次財報季企業獲利超出預期的比率將處次「溫和」水準。