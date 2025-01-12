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油價開盤大漲2% 布蘭特突破81元衝半年高 美制裁發威

編譯葉亭均／綜合外電
美國宣布對俄羅斯能源業實施新一波制裁措施，可能擾亂全球油市供應。（路透）
美國宣布對俄羅斯能源業實施新一波制裁措施，可能擾亂全球油市供應。（路透）

國際油價周一（12日）開盤後一度大漲2%，布蘭特油價直衝半年高點，美國上周五宣布對俄羅斯能源業實施新一波制裁措施，可能在已經吃緊的全球油市擾亂供應。

布蘭特原油3月期貨12日盤初勁揚2.11%至每桶81.44美元，延續上周五大漲3.7%的強勁走勢，當天寫下去年10月來最大單日漲幅。

西德州中級原油（WTI）2月期貨也大漲2.29%至每桶78.01美元。

在上周五，美國對俄羅斯原油產業實施迄今最激進的、目標最遠大的制裁措施，範圍涵蓋俄國兩大原油生產商和出口業者、保險公司，以及超過150艘油輪。

在後任總統川普很快就要上任之際，拜登政府的這些廣泛行動將讓市場聚焦印度與中國大陸這兩大重要市場，因為當地煉油業者可能被迫另尋原油供應。在俄羅斯2022年入侵烏克蘭掀起混亂之後，印度成為俄羅斯原油的重要買家，中國則是全球最大原油進口國。

原油近幾周來已經勁揚，天候轉為寒冷、美國原油庫存減少，再加上市場推測川普政府未來數月可能尋求緊縮對伊朗原油制裁措施，刺激油價走高。現在即將卸任的拜登政府又對俄推出廣泛制裁措施，可能進一步擾亂油市，也對石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的政策決策更添複雜因素。接下來，若油價高漲導致通膨更為頑固，將使央行官員面臨更多挑戰。

花旗集團表示，如果初步對最新制裁措施可能影響性的評估成立，那麼在俄羅斯所謂油輪「影子艦隊」中的多達30%油輪可能受到影響，衝擊到每日達80萬桶的原油供應，儘管實際影響可能不到這數字的一半。

實際上，早在最近數周，俄羅斯供應就已出現壓力跡象，因為該國海運原油出口量估計已降至2023年8月來最低。在亞洲，印度和中國大陸的一些煉油業者已經增加採購中東和大西洋盆地的原油，原因是擔心俄羅斯和伊朗原油出口進一步遭受限制、衝擊供應。

俄羅斯 油價 印度

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