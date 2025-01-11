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黃仁勳靈活應變創新 CES揭AI時代的未來藍圖

記者鍾張涵、馬瑞璿、簡永祥／即時報導
AI時代的競賽中，輝達創辦人暨執行長黃仁勳是備受矚目的人物。（路透）
AI時代的競賽中，輝達創辦人暨執行長黃仁勳是備受矚目的人物。（路透）

拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心外，一條蜿蜒的排隊人龍將6日夜晚點綴得如同一場狂熱的朝聖儀式。消費電子展(CES)，全球科技人的盛會，今年吸引無數目光，這份熱情的焦點無疑是輝達(NVIDIA)創辦人兼執行長黃仁勳。他出場時閃耀著他那標誌性的皮衣，也揭開他對AI時代的未來藍圖。

電子消費品科技協會(CTA)執行長夏皮羅(Gary Shapiro)開場介紹時，稱黃仁勳為「真正的願景家」，強調輝達是全球最具影響力的公司之一，而黃仁勳展現了創意的力量、技術和信念。

「輝達正在開創AI、高速運算等突破性技術，這些技術會對每個人帶來影響，」夏波羅半開玩笑地補充，「我總是喜歡說，如果上次黃仁勳發言時，我多聽一點，我可能早就退休了。」此番言論引發全場共鳴和笑聲。

「但事實上，對於我們在座的每個人來說，成功並不是命中注定，」夏皮羅說，「黃仁勳最早也曾經在連鎖餐廳Danny's當過洗碗工、當過服務生。他說，他在那裡學到的經驗，包含努力工作、謙遜和款待的價值，都成為他面對挑戰時，堅持下去的信念。」

黃仁勳曾描述，年輕時在Danny's的打工經驗教會他謙遜與勤奮，這正是支撐他面對挑戰的基石。在哈佛商業評論的分析中，他的管理風格更被視為業界典範：簡潔高效的溝通、扁平化的組織架構、靈活應變的營運策略，這些方針讓輝達在推陳出新的科技業中，得以快速應變、急起直追。

在管理層面，黃仁勳極具個人風格。他的電子郵件從不超過六行，被員工戲稱為勒索信，因為回應內容簡練直白、命中要害；他不進行一對一會議，避免員工之間資訊不對稱、讓管理和營運策略透明；他也不制定三至五年的計畫，取而代之的是靈活的策略框架，力求在高速變動的時代生存。

然而，這位科技界的巨擘，並未被成功沖昏頭。他去年赴史丹佛大學演講時，幽默分享自己的成功要訣：「直到今天，我都會以興高采烈的態度，說著『痛苦和煎熬』這個詞，」他說，擁有聰明的腦袋還不夠，真正造就偉大的是品格，「而品格往往塑造於受苦難的人」，唯有面對挑戰，才能磨練出對失敗的「平常心」。 

這句話同樣適用於整個AI時代的競賽。在這場競賽中，黃仁勳仍舊是備受矚目的人物，一如他在CES展上手持巨型「Grace Blackwell矽盾」模仿美國隊長，象徵帶領全球科技人向未來進擊。

2025年，輝達正全力推廣全新AI晶片，力求為全球最尖端的生成式AI應用提供動力。同時，輝達也計畫在台設研發總部，並宣示要在五年內招募千位工程師，壯大AI發展陣容。

黃仁勳 輝達 AI

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