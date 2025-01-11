查克柏格諷蘋果靠喬布斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

查克柏格嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。(美聯社)

Meta執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）公然嗆聲，認為蘋果「很久沒有發明任何偉大的產品」，靠過去的餘蔭吃老本，「喬布斯（Steve Jobs）發明iPhone 後，他們就這麼坐享其成20年」。

查克柏格在羅根（Joe Rogan）主持的近三小時Podcast節目大談闊論。除此之外，他們也談到Meta最近調整內容審核政策、並轉而反對多元與包容的政策，與蘋果在諸多立場上更加分歧。

這番對話起於羅根對蘋果頗有微詞，還因此由「蘋果轉向安卓 」。查克柏格說，「我對此有些看法。」他肯定iPhone「可謂史上數一數二的重大發明」，但他也表示蘋果的規定讓他「感到專斷」。

查克柏格表示，蘋果「徹底限制其他廠商開發能以同樣方式連接iPhone的產品」，比如AirPods。如果蘋果讓別的廠商使用蘋果的協定，「可能會有更多性能更佳能跟AirPods競爭的產品」。

Meta一直對蘋果在一些應用程式商店交易上抽成30%表示不滿。蘋果iOS的限制也使Meta更難在硬體領域競爭，導致其廣告收入損失數十億美元。查克柏格表示，如果蘋果沒有這種「隨意規則」，根據他「粗略計算」，Meta的獲利「至少會翻倍」。

查克柏格認為，蘋果「只用自家產品」的策略最終會傷害到公司。他認為，蘋果「在真正發表創新產品的表現非常糟糕」，科技業「變化非常快」，「如果你在 10年內一直沒能做好，最終你會被別人打敗」。