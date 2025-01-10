就業報告澆熄降息期望 道指挫近700點 美股連跌兩周

火爆的就業報告削弱了華爾街對聯準會今年進一步降息的預期，導致股指下跌。路透

火爆的就業 報告削弱了華爾街對聯準會 今年進一步降息的預期，導致股指下跌。

道瓊工業指數下跌696.75點或1.63%至4萬1938.45點。史坦普500指數下跌91.21點或1.54%至5827.04點，那斯達克指數下跌317.25點或1.63%至1萬9161.63點。跌勢導致主要基準股指2025年陷入虧損。

美國12月非農業就業人數增加25.6萬人，而接受《道瓊》調查的經濟學家預計非農業就業人數將增加15.5萬人。失業率預計將維持在4.2%，但當月卻下降至4.1%。報告發布後，10年期美國公債殖利率 飆升至2023年底以來的最高水準。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師雷恩表示：「這對經濟來說是好消息，但對市場來說卻不是，至少目前不是。」「不過，相對於普遍預期的意外成長並沒有改變我們的觀點，即未來幾季勞動市場可能會進一步減速。」

交易員認為聯準會在1月底會議維持利率不變的可能性為97%。根據聯邦基金期貨交易，聯準會在3月會議上也將維持利率不變。

芝加哥商品交易所(CME)的聯準會觀察工具顯示，就業數據公布後，3月降息的可能性從前一天的41%下降至25%左右。聯準會去年12月將指標利率調降了0.25個百分點。

密西根大學消費者信心指數顯示出對通膨的擔憂，導致股市再次下跌。1月整體指數為73.2，低於《道瓊》預測的74。5年預期也升至2008年6月以來的最高水準。

如果利率上升導致投資人變得更加保守，成長型股票可能受到的打擊最大，因此帶頭下殺。晶片製造商輝達(Nvidia)下跌3%，而AMD和博通(Broadcom)分別下跌4.76%和2.18%。Palantir下跌1.42%。

同樣對借貸利率敏感的小型股下跌，羅素2000指數下跌2.22%。

LPL Financial技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示：「利率變動有點太快、太過，股市正在遭遇拋售。」並補充說，近期殖利率的變動預示著史指可能出現拉回或修正。

他說：「但在像今天這樣的日子裡，人們忽視的一個重要訊息是，為什麼利率會上升？這是因為經濟表現優於預期。」「最終，這意味著更好的獲利潛力、更少的經濟衰退風險，這將真正決定長期回報，而不是當今市場的拋售。」

三大指數連續第二周下跌，史指指數下跌1.9%，那指下跌2.3%。道指本周下跌近1.9%。

賓州大學華頓商學院金融學榮譽教授席格爾(Jeremy Siegel)表示，市場對12月強勁的非農就業數據的反應，可能預示著聯準會今年進一步降息的壞消息。

他表示：「市場認為2025年可能不會降息，10年期美國國債殖利率很快就會突破5%。」並補充說：「我確實看到幾乎每次降息都被抵消了。回顧歷史，這實際上是導致長期利率上升的一個公式。」

本周由於大盤拋售衝擊了主要的科技和成長型股票，Meta的表現超過「七巨頭」中的其他同業。

這家Facebook母公司本周宣布，將取消第三方事實查核計劃，並實施「社群筆記」模式。

Alphabet是本周唯一另一支小漲的大型科技股，上漲0.24%。

同時，其他科技股也沒有出現火爆走勢。蘋果本周下跌2.56%，本月下跌約5.5%；而特斯拉和Netflix本周均下跌超過3.5%。本周輝達下跌6%，回吐本月約1%的漲幅。亞馬遜和微軟本周分別下跌1.1%和0.6%。

投資人警告，在由大型科技公司主導的大盤中人工智慧(AI)的集中度太高，而且採用AI存在不確定性。

美國財政部宣布對俄羅斯石油工業實施全面制裁，油價上漲。

布蘭特原油上漲2.84元或3.69%收在每桶79.76元，美國原油上漲2.65元或3.58%收在每桶76.57元。兩者都收在10月7日以來的最高水準。

制裁針對的是俄羅斯石油公司Gazprom Neft和Surgutneftegas及其子公司、180多艘油輪以及十幾位俄羅斯能源官員和執行長，包括Gazprom Neft CEO Aleksandr Valeryevich Dyukov。