Nvidia台灣總部「呼之欲出」開金口向台電要這塊地

輝達設立台灣總部地點，引起市場熱議。（圖／美聯社）

輝達 (Nvidia)台來設總部，地點花落誰家「呼之欲出」，其中，台北市南港區除了台鐵 南港調車場繼一殯後最被看好，但近期即將決標的「台電CR-1都更案」盛傳獲得輝達「關愛的眼神」，是近期「最接近輝達總部」的地點。

輝達來台總部，兩個地方呼聲最高，一個是南港調車場，另一個是位在南港的「台電CR-1特定商業區土地都市更新案」（現為台電宿舍），業界傳出，後者近期獲得輝達「徵詢」，是迄今少數被當事者垂青的地點。

對此，經濟部、台電昨日僅回應「一無所悉」。對於輝達台灣總部落腳何處，經濟部長郭智輝日前表示，輝達提出面積3公頃、建蔽率高一些、低密度建築三條件，經濟部的角色是供應充足水電。

業內指出，「台電CR-1都更案」受輝達青眼有加的理由有三，一、位置就在輝達研發中心旁邊，甚至距離僅750公尺，步行就可到達；二、基地面積正好就是輝達所需要的3公頃；三、該案1月15日決標，尚無正式定案，換言之，規劃的空間彈性大。這三大理由顯示，是目前最符合輝達需求的素地。

市場人士指出，「台電CR-1都更案」位於南港市民大道八段及向陽路口，基地面積達3.06公頃（約9,245坪），99.9％以上土地為台電所有，該案為台電史上最大規模開發案，基地面積方正且產權單純，交通位置上，位在東區門戶計畫樞紐，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站，可串聯松山、信義及南港區，更重要的是，步行就可到輝達研發中心。

不過，該案依照原先的標售案規劃，台電可分回產權獨立辦公大樓，至於剩餘部分，要看投資 人如何設計，辦公大樓、住宅、商場都可行，換言之，若輝達有意進駐，需要與台電、未來的投資人雙向溝通。

專家指出，台北市、南港的地理位置最適合輝達作為總部，雖然一殯形同出局，台北市還是可能的最大贏家，但電力的穩定與供給仍是硬傷之一，這仍須台北市政府妥善與中央協調解決。

高力國際董事黃舒衛表示，一般來說，指標國際型的業者來台設立總部，首選會是台北市，包括Google、Meta、Amazon等都是選擇在這，主要原因是外商來台，考慮的不止是交通、產業聚集特性等，還會有許多國際級的研發人才、工程師等來台工作，甚至是舉家來台，所以附近有沒有豐富的生活機能、國際學校、住宅選擇多元等都是關鍵。

黃舒衛指出，可以肯定的是，價格、土地規模、交通位置、產業聚集特性以及電力，誰能綜合評估下，端出最好的一盤菜，就會是最終的勝選區，不過目前看起來，南港最大的問題是電力以及是否在都更時程上能快速執行。

儘管台北市呼聲高，這並不代表其他區域沒有機會，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，除了台北市南港、北士科外，輝達要選總部，新北市林口工一工業區、土城遠東通訊園區、桃園航空城等都被市場點名，南台灣的話，則以高雄的可能性最大，主要是高雄相較之下，有一個最大好處，就是缺水缺電問題較小。