英國聖誕買氣旺 特易購、瑪莎百貨銷售大躍進

英國連鎖零售業龍頭特易購（TESCO）說，去年聖誕節檔期的買氣相當旺，瑪莎百貨（Marks and Spencer）同期業績也表現不俗。路透

英國零售龍頭特易購（Tesco）說，去年聖誕節 檔期買氣旺，該公司迎接了「史上最大聖誕」。對手瑪莎百貨（M & S）也表現不俗，同期食品銷售額成長了近9%。兩家公司銷售表現皆優於預期。

英國金融時報（FT）報導，特易購在聖誕節檔期期間（截至2025年1月4日的19周期間）的同店銷售額，扣除增值稅（VAT）及燃料成本，增加了3.1%；旗下高價位品牌Finest同期也表現強勁，銷售額增長15.5%。特易購在英國超級市場市占率因而達到28.5%，創2016年來最高紀錄，並維持全年度（截至2025年2月）財測，也就是調整後的零售營業利益為29億英鎊。

瑪莎百貨也表現亮眼。聖誕節檔期期間（截至12月28日的13周），食品類的同店銷售額增長了9%，增幅高於分析師預估的不到8%。

瑪莎百貨執行長Stuart Machin說，「所有部門的銷售都破了紀錄，其中食品銷售寫下史上最佳的一天，服飾、家居及美容用品的網購銷業績，也創了最佳的一周紀錄。」

然而，瑪莎百貨也說，整年度的營收成果還處於「不確定」狀態，因為還須面對因稅金而攀高的成本。