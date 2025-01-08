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特斯拉為什麼大跌？恐怕跟寧德時代有關

編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)

特斯拉（Tesla）周二股價尾盤大跌，美國主管機構開始就特斯拉電動車允許用戶自遠端移車的功能釀成車禍展開調查，但這並非特斯拉股價大跌的主因，或許跟華爾街分析師降評有關，也不無可能也跟寧德時代有關。

特斯拉周二股價下跌4.1%，收在394.36美元，早盤一度走高。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已對特斯拉的新功能「Actually Smart Summon」展開調查。這個功能允許車主在停車場內透過手機應用程式（App）讓車輛自動駛向他們。App會顯示車輛的視野，而使用者須持續按住應用程式上的按鈕，車輛才能繼續行駛。這次調查是因用戶使用App發生碰撞事故而展開的。

特斯拉股價下跌的原因，可能跟投資評級遭到調降有關。美銀分析師 John Murphy 將特斯拉股票的評級從「買進」降為至「持有」，他指出，投資人信心「轉趨樂觀」，但無人駕駛計程車在內的「未來成長動力已充分反映」。

Murphy 指出，所謂的經營執行風險仍然很高。特斯拉仍需讓「完全自動駕駛」（FSD）超越人類駕駛能力。執行長馬斯克認為今年初可實現這目標。

但另有一個不利特斯拉的消息正在發酵。

美國國防部將寧德時代列入其所謂的「中國軍工公司名單」，寧德時代是全球最大電池製造商，也是特斯拉上海工廠磷酸鐵鋰電池（LFP）電池主要供應商。特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。

寧德時代被列入黑名單，形同警告美國業者，提醒他們注意跟列名的公司業務往來的風險，並增加美國財政部制裁這些公司的壓力。

路透引述知情人士報導，寧德時代和特斯拉正商討一項協議，將授權特斯拉在內華達州廠以寧德時代的技術生產電池。知情人士說，這項協議預料將於今年啟動。

路透報導，寧德時代也將為特斯拉上海廠的儲能產品Megapack 提供電池和電池組。隨著Megapack業務成長，雙方也正商討寧德時代是否擴大供貨。

短期而言特斯拉或許不會受到影響，但晨星公司分析師 Seth Goldstein 說，「由於可能因此被排除在軍方合約之外，凡想跟寧德時代合作的人，可能就得重新考量。」

Goldstein表示，由於特斯拉跟中國政府的關係重大，他認為特斯拉會維持和寧德時代的夥伴關係。他說，若破壞這些關係「有可能比在美國衍生的任何政治後果更糟糕」。

Goldstein也說，如果馬斯克和川普的交情，讓特斯拉在未可能的管制上得到豁免，他也不會感到訝異。

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