美債殖利率大升 史指挫逾1% 科技股拖累那指跌近2%

因強勁的經濟數據引發人們對聯準會今年降息可能性的質疑，導致美國公債殖利率飆升。主要科技股的下跌也拖累了市場走低，美股大幅收低。美聯社

因強勁的經濟數據引發人們對聯準會今年降息可能性的質疑，導致美國公債殖利率 飆升。主要科技股的下跌也拖累了市場走低，美股大幅收低。

史坦普500指數下跌66.35點或1.11%收5909.03點。道瓊工業指數下跌178.20點或0.42%收4萬2528.36點。那斯達克指數下跌375.3點或1.89%至1萬9489.68點。盤中主要股指曾走高，但最後又翻盤。

美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示，12月美國服務業成長快於預期，加劇了人們對通膨加劇的擔憂。

債券殖利率因該數據而上升，加劇了近期的升勢；後者主要是由於對即將上任的政府關稅計劃可能推高通膨的押注所致。10年期公債殖利率最新上漲逾7個基點至4.693%，早盤觸及盤中高點4.699%，為4月以來的最高水準。

合眾銀行資產管理集團高級投資 策略師海林(Tom Hainlin)表示，「通膨預期和聯準會利率預期正在重新調整。在稍早時的熱情冷卻後，引發了股市的小幅拋售。」

不過他指出，ISM數據反映出強勁的消費者和勞動市場，這與強勁的經濟成長的大局有關，有利於企業獲利成長。

在史指和以科技股為主的那指連日上漲後，投資人也從大型科技和半導體公司獲得一些利潤。

輝達 (Nvidia)在創下歷史新高後下跌6.22%。該公司6日推出採用相同Blackwell架構的桌上型電腦和筆記型電腦新晶片。由於估值過高和與其策略相關的風險，美國商銀下修電動車製造商特斯拉的評級，導致該公司下跌4.06%。Meta Platforms下跌1.95%，而蘋果和微軟均下跌超過1.1%。

摩根大通對Robinhood越來越有信心。該行將這家金融服務和交易平台評級從賣出調升中性。然而，分析師沃辛頓(Kenneth Worthington)將12個月目標價定在43美元，相當於較該股6日收盤價42.71美元上漲不到1%。

Robinhood今年來已上漲5.21%，2024年漲幅達到192%。

沃辛頓表示，此次評級升級的催化劑是Robinhood上個月的投資人大會，「最終，我們認為Robinhood在使其營運合法化方面取得了顯著進展，而不是三年前主要依賴迷因股票交易。」「黃金信用卡、退休配置、桌面介面和衍生性商品推出等新產品，可能會吸引更多參與和活躍的用戶，從而帶來更多的利潤；然而，平均帳戶規模相對於同行而言仍然較小，我們對此長期盈利機會提出質疑。」

雖然黃仁勳在拉斯維加斯CES的主題演講中傳達了「可靠」的訊息，但Benchmark認為這位輝達執行長讓投資人想要更多。

分析師亞克力(Cody Acree)寫道，「雖然黃仁勳一如預期的那樣就人工智慧產業的現狀和方向發表了大師級演說，並發布了幾項技術上有趣的公告，進一步擴大了該公司在硬體和軟體行業的領導地位，但我們相信許多投資人都希望獲得更多Blackwell 的具體進展更新以及有關該公司下一代GPU平台Rubin進展的一些訊息。」

他認為這次演講「有些低調」，強調了對輝達計劃2026年推出的Rubin架構缺乏清晰度的失望。不過，輝達的確提供了對其硬體之外AI領導能力的見解，包括用於建構實體AI系統的Cosmos平台。

雖然未來硬體前景晦黯不明，亞克力仍維持該公司190美元的目標價，較6日收盤價上漲27%，聲稱這次主題演講是CES的「強勢宣告」。

即使估值昂貴，瑞銀仍認為美股和人工智慧相關市場具有吸引力。

該公司預計，獲利成長將推動另一年的「集中回報」，延續2024年「七巨頭」的領先地位。

瑞銀美股資訊長萊夫科維茲(David Lefkowitz)在給客戶的最新報告中寫道，「美股估值高於平均水平，但從歷史上看，估值與未來12個月的回報幾乎沒有相關性。相反，利潤成長更重要。」「在經濟和企業獲利穩健增加的推動下，牛市依然完好無損。」

他預計「健康的」史指今年每股獲利將成長9%；雖然該公司預計未來一年將出現波動，但仍看好整體股市。