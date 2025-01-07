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美股漲勢太凌厲 高估程度逼近「20年之最」

編譯陳苓／綜合外電
美股相較於美國公債和企業債，遭到高估的程度逼近約20年來之最。路透
美股相較於美國公債和企業債，遭到高估的程度逼近約20年來之最。路透

美股相較於美國公債和企業債，遭到高估的程度逼近約20年來之最，可能代表多頭太過樂觀，需要當心。

彭博資訊報導，史坦普500指數的盈餘殖利率（earnings yield，本益比的倒數），與美債殖利率相比，處於2002年來新低。再來看公司債，史坦普500盈餘殖利率為3.7%，相較於BBB級美元計價企業債殖利率的5.6%，接近2008年來最低。這表示股票相對於債券的昂貴程度，來到約20年來最高點。

由於股票風險較高，股票盈餘殖利率通常會高於BBB級債殖利率。本世紀之交時，兩者差距為負，即股票盈餘殖利率低於企業債殖利率，情況一如現在，這往往會對股市造成麻煩。彭博策略師拉姆上個月寫道，20世紀初期，只有在出現經濟泡沫或信用風險時，差距才會轉負。

聯邦金融網（Commonwealth Financial Network）投資長麥克米倫說，端視BBB級債殖利率，以及其他指標殖利率，都和股票的獲利收益出現重大落差，歷史經驗顯示，這通常發生在股票大幅拉回之前。

儘管如此，這不必然表示近期內將有修正，史坦普500盈餘殖利率與BBB級債殖利率的差距，已經轉負約兩年，這種情況可以持續很久。

但這種股債關係再次顯示，股價有多昂貴、及美股選後行情有多脆弱。摩根士丹利策略師威爾森等人6日警告，美債殖利率走升、美元強勢，可能會壓抑股票估值和企業獲利，打擊股市。

殖利率 史坦普500 美股

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