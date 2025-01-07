小米未被列美國防部黑名單 為何股價仍嚇跌？

小米未被列入黑名單卻跌得更深，分析稱，主因市場憂慮小米或可能受此波及，後續被美國納入制裁名單。（新華社）

美國國防部將騰訊控股、商湯科技和寧德時代等在內的多個大陸科技巨頭列入與共軍 合作的企業名單（1260H 清單）中。而受消息影響，科技股氣氛均受挫。值得注意的是，此次未列入黑名單的小米 也慘受波及，股價收跌5.9%，僅次騰訊（收跌7.27%）。

小米未被列入黑名單卻跌得更深，香港《經濟日報》分析稱，主因市場憂慮小米或可能受此波及，後續被美國納入制裁名單。

實際上，小米此前確有「前科」，2021年1月15日，川普當時在任內公布「最後制裁名單」，小米突然被列入涉嫌與共軍有關的「黑名單」中。當時受消息影響，小米股價應聲大跌14%。

儘管小米當年與美國政府經過幾個月交鋒，最終於5月與其達成協議後被移出清單，但市場至今仍餘悸猶存。

另，在美國持續擴大對中國企業制裁的背景下，俄羅斯 衛星通訊社引述俄羅斯移動營運商MTS數據指，去年前十月，當地消費者購買最多的手機品牌是小米，占總銷售量的21%，成為俄國銷售冠軍。同時，小米去年不僅發展電動車版圖，近期還被傳出儲備AI晶片開發大模型的消息。鑑於此，市場自然憂慮小米或再遭美國列入黑名單。