受中國經濟疲弱及關稅風險拖累 蘋果股價開年表現慘淡

蘋果股價2025開年表現不佳，連續五個交易日下挫，主要原因是中國市況浮現疲弱徵兆，引起投資人擔憂。(路透)

蘋果股價開年即迎來「艱難的一月」，連續五個交易日下挫，主要原因是中國市況浮現疲弱徵兆，引起投資 人擔憂。

彭博資訊報導，蘋果股價6日收盤上漲0.6%，但之前連續五個交易日收黑，是從去年6月以來最長跌勢。分析師認為，主因是iPhone在中國銷量下滑，並有消息指出，蘋果已開始在中國推出折扣以刺激買氣，引起市場憂慮。

相對於那斯達克綜合指數自開年至6日收盤已上漲2.7%，蘋果股價則下跌了2.2%。蘋果的股價表現對整體股市來說相當重要：在標普500指數去年的23%漲幅中，蘋果占9%，貢獻僅次於輝達（Nvidia）。

蘋果股價去年全年上漲了超過30%，並在12月寫下新高。彼時投資人認為蘋果終將成為人工智慧（AI）領域的贏家，並深信公司執行長庫克 將能克服關稅 帶來的阻礙。

但因中國市況衰退而起的擔憂，在最近幾個交易日激起了投資人的負面情緒。iPhone系列產品在中國祭出折扣，反映出中國消費疲弱，加上對手華為強勢較勁，令蘋果在中國銷量受衝擊。

大中華地區對蘋果來說意義非凡，根據彭博彙編資料，該地區帶來的營收占蘋果2024會計年度營收的17%，美國市場則占36%。分析師預估，第1季大中華地區營收有望達217億美元。

顧問公司Cresset Capital投資長Jack Ablin說，「蘋果對中國市場的高度倚賴值得擔憂，且此情況已持續多年。中國是龐大的消費市場，其衰退明顯將帶來風險。中國也是全球主要的製造業中心，當庫克採取分散生產的策略，就算美中尚未開啟新的關稅談判，兩國日趨惡化的關係便已構成隱憂。」

美國總統當選人川普的關稅政策，施行強度及時機都尚屬未知。相關限制或將針對中國這個蘋果產品的最大生產基地。雖也有樂觀意見認為，庫克這回也將如川普第一任期般安然度過。根據傑富瑞分析師的計算，最壞的情況下，每支iPhone成本將推高256美元。

以上風險可能使蘋果被高估的股價變得脆弱。蘋果目前股價是未來12個月預估每股盈餘的32倍，高出該公司股價的平均本益比，也較那斯達克指數的27倍高。股價更高於微軟，緊追在輝達之後，以上兩家公司今年預料都將以更強勁之姿成長。