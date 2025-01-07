我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

消費者金融保護局公布新規：醫療債務不列信用報告

受中國經濟疲弱及關稅風險拖累 蘋果股價開年表現慘淡

編譯任君翔／綜合外電
蘋果股價2025開年表現不佳，連續五個交易日下挫，主要原因是中國市況浮現疲弱徵兆，引起投資人擔憂。(路透)
蘋果股價2025開年表現不佳，連續五個交易日下挫，主要原因是中國市況浮現疲弱徵兆，引起投資人擔憂。(路透)

蘋果股價開年即迎來「艱難的一月」，連續五個交易日下挫，主要原因是中國市況浮現疲弱徵兆，引起投資人擔憂。

彭博資訊報導，蘋果股價6日收盤上漲0.6%，但之前連續五個交易日收黑，是從去年6月以來最長跌勢。分析師認為，主因是iPhone在中國銷量下滑，並有消息指出，蘋果已開始在中國推出折扣以刺激買氣，引起市場憂慮。

相對於那斯達克綜合指數自開年至6日收盤已上漲2.7%，蘋果股價則下跌了2.2%。蘋果的股價表現對整體股市來說相當重要：在標普500指數去年的23%漲幅中，蘋果占9%，貢獻僅次於輝達（Nvidia）。

蘋果股價去年全年上漲了超過30%，並在12月寫下新高。彼時投資人認為蘋果終將成為人工智慧（AI）領域的贏家，並深信公司執行長庫克將能克服關稅帶來的阻礙。

但因中國市況衰退而起的擔憂，在最近幾個交易日激起了投資人的負面情緒。iPhone系列產品在中國祭出折扣，反映出中國消費疲弱，加上對手華為強勢較勁，令蘋果在中國銷量受衝擊。

大中華地區對蘋果來說意義非凡，根據彭博彙編資料，該地區帶來的營收占蘋果2024會計年度營收的17%，美國市場則占36%。分析師預估，第1季大中華地區營收有望達217億美元。

顧問公司Cresset Capital投資長Jack Ablin說，「蘋果對中國市場的高度倚賴值得擔憂，且此情況已持續多年。中國是龐大的消費市場，其衰退明顯將帶來風險。中國也是全球主要的製造業中心，當庫克採取分散生產的策略，就算美中尚未開啟新的關稅談判，兩國日趨惡化的關係便已構成隱憂。」

美國總統當選人川普的關稅政策，施行強度及時機都尚屬未知。相關限制或將針對中國這個蘋果產品的最大生產基地。雖也有樂觀意見認為，庫克這回也將如川普第一任期般安然度過。根據傑富瑞分析師的計算，最壞的情況下，每支iPhone成本將推高256美元。

以上風險可能使蘋果被高估的股價變得脆弱。蘋果目前股價是未來12個月預估每股盈餘的32倍，高出該公司股價的平均本益比，也較那斯達克指數的27倍高。股價更高於微軟，緊追在輝達之後，以上兩家公司今年預料都將以更強勁之姿成長。

投資 庫克 關稅

上一則

「女股神」伍德2024績效差？方舟這些科技股ETF全漲贏史坦普500

下一則

不敵台越競爭 美手推車產業寄望川普2.0關稅 但憂喜參半

延伸閱讀

驚訝美國竟沒國鳥…明州78歲「鷹痴」促成白頭鷹國鳥正名

驚訝美國竟沒國鳥…明州78歲「鷹痴」促成白頭鷹國鳥正名
白頭鷹正式成為美國國鳥 立國248年首入法典

白頭鷹正式成為美國國鳥 立國248年首入法典
中國需求跌… 全球鑽石龍頭庫存20億創16年新高

中國需求跌… 全球鑽石龍頭庫存20億創16年新高
戴比爾斯鑽石銷售疲弱 庫存達2008年金融危機來最高

戴比爾斯鑽石銷售疲弱 庫存達2008年金融危機來最高

熱門新聞

2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
風險資產去年獲利豐厚，債券投資沒賺到什麼錢，但專家提醒，將固定收益納入投資組合是為了控制波動性。（路透）

放棄買債券？投資人怨「沒賺到價差」 專家：最糟的挑戰已過去

2025-01-01 04:42
凱投宏觀分析師預期，美股今年將連續第三年大漲逾20%，原因和去年類似，為AI熱潮和美國的超群表現。 （歐新社）

美股2025將上演「帽子戲法」再漲20％ 原因出在這2股力量

2025-01-03 07:10
高盛預測2025美國的經濟狀況：利率再降、就業強勁、通膨降溫。 路透

高盛2025美國經濟大預測：利率、通膨降更多 就業強勁

2025-01-01 12:36

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」
知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼