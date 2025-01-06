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微軟砸錢挺AI帶旺美股 輝達勁揚 台積ADR市值超車博通

編譯陳苓／綜合外電
美股擺脫去年底低潮，周一（6日）早盤科技股領漲。路透
美股擺脫去年底低潮，周一（6日）早盤科技股領漲。路透

市場對人工智慧（AI）需求持續的信心再起，美股擺脫去年底低潮，周一（6日）早盤在科技股領漲下，四大指數開高走高。

道瓊工業指數早盤漲0.3%，史坦普500指數漲0.8%，那斯達克指數衝高1%，費城半導體指數更大漲3%。

台積電ADR同樣一路走高，午盤前漲幅擴大至5%，市值達到1,140.3億美元，超越博通（Broadcom）的1,103.3億美元。輝達股價也勁揚4%、超微（AMD）上揚2%。微軟擬在資料中心投資800億美元，讓外界樂觀看待AI需求的持久性。另外，輝達合作夥伴鴻海，上季營收成長也優於預期。

華盛頓郵報報導，美國總統當選人川普的幕僚，正在考量全面加徵關稅的政見，可能只對關鍵進口商品徵稅。倘若實施，可望縮小對全球貿易的傷害，並緩和關稅造成的通膨衝擊。

美元聞訊重貶，寫三個多月來最大跌幅。美債殖利率也下跌，促使美債價格收復先前失土，債券殖利率與價格呈反向走勢。稍早前，美國30年期公債殖利率一度升至4.85%，登上2023年11月來新高。

摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）等人警告，美債殖利率走升，是美股上半年的阻力，並說利率是2025年初「需要觀察的最重要變數」。投資人憂慮川普政策帶來的通膨壓力，讓美國10年期公債殖利率，自上月初大增約50個基點至4.6%。

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，連續12個交易日敲進網域業者Verisign股票，上周的三個交易日共斥資410萬美元，敲進2萬多股股票。

美元走貶與中東油市出現吃緊跡象，油價觸及近三個月高點。布蘭特原油逼近每桶77美元，西德州中級原油升破74美元。

殖利率 投資 輝達

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