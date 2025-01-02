我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：特斯拉爆炸嫌犯 在車內恐已先飲彈自盡

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

金融時報：川普MAGA對經濟弊大於利 對股市則大有利

編譯任中原／綜合外電
金融時報訪問調查顯示，多數經濟學者相信川普二進白宮後，他所主張的「MAGA經濟學」（Maganomics）轉向保護主義，將蓋過其他有利於經濟成長的政策。（路透）
金融時報訪問調查顯示，多數經濟學者相信川普二進白宮後，他所主張的「MAGA經濟學」（Maganomics）轉向保護主義，將蓋過其他有利於經濟成長的政策。（路透）

據英國金融時報（Financial Times）對220位美、英、歐元區經濟學者所做的訪調結果顯示，大部分學者相信川普二進白宮後，他所主張的「MAGA經濟學（Maganomics）」轉向保護主義，將蓋過其他有利於經濟成長的政策，從而傷害成長。不過大部分經濟學者都預測，2025年美國經濟將比歐洲強。

47位專攻美國經濟的學者中，過半都預期川普的政策將有「一些負面衝擊」，其他10%預測將有「重大不利衝擊」；但20%預期會有正面影響。

布朗大學教授卡南利─歐茲堪指出，「川普的政策在短期間將帶來一些經濟成長，但代價是全球成長減緩，之後將反傷美國經濟成長。他的政策也具有通膨性，對美國及其他國家皆然，因此我們將趨向一個停滯性通膨的世界」。西北大學教授艾伯利也表示，擴大關稅及遣返移民兩項政策，「通常具有通膨性，且可能不利經濟成長」。

但投資機構則對川普第二任期的股市展望樂觀。美國銀行（BofA）策略專家包勒表示，川普的自由放任經濟學，減稅及鬆綁法規等政策，加上人工智慧（AI）革命，意味股市多頭行情可能持續到2025年。

由於川普尚未列出整套經濟政策說明，因此大部分學者的預測都是依據川普去年在競選總統期間所提出的保證，包括對進口產品實施全面性20%關稅，大量遣返非法移民，簡化行政程序，以及擴大減稅等。

川普 非法移民 遣返

上一則

勞力士要變貴了 最高會漲這麼多

延伸閱讀

紐奧良恐襲 川普批外來犯罪、治安機關沒有盡責

紐奧良恐襲 川普批外來犯罪、治安機關沒有盡責
特斯拉爆炸兇嫌妻子 曾在社群網站發表反川普言論

特斯拉爆炸兇嫌妻子 曾在社群網站發表反川普言論
川普就職前夕擬華府大造勢 創先聲奪人效應

川普就職前夕擬華府大造勢 創先聲奪人效應
美企在川普第一任期會為美中關係發聲 這次卻保持沉默？

美企在川普第一任期會為美中關係發聲 這次卻保持沉默？

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。（路透）

全美卡債違約大增 轉銷呆帳額達14年最高

2024-12-29 19:45

超人氣

更多 >
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮
從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品

從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品
去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？
2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看