金融時報：川普MAGA對經濟弊大於利 對股市則大有利

金融時報訪問調查顯示，多數經濟學者相信川普二進白宮後，他所主張的「MAGA經濟學」（Maganomics）轉向保護主義，將蓋過其他有利於經濟成長的政策。（路透）

據英國金融時報（Financial Times）對220位美、英、歐元區經濟學者所做的訪調結果顯示，大部分學者相信川普 二進白宮後，他所主張的「MAGA經濟學（Maganomics）」轉向保護主義，將蓋過其他有利於經濟成長的政策，從而傷害成長。不過大部分經濟學者都預測，2025年美國經濟將比歐洲強。

47位專攻美國經濟的學者中，過半都預期川普的政策將有「一些負面衝擊」，其他10%預測將有「重大不利衝擊」；但20%預期會有正面影響。

布朗大學教授卡南利─歐茲堪指出，「川普的政策在短期間將帶來一些經濟成長，但代價是全球成長減緩，之後將反傷美國經濟成長。他的政策也具有通膨性，對美國及其他國家皆然，因此我們將趨向一個停滯性通膨的世界」。西北大學教授艾伯利也表示，擴大關稅及遣返 移民兩項政策，「通常具有通膨性，且可能不利經濟成長」。

但投資機構則對川普第二任期的股市展望樂觀。美國銀行（BofA）策略專家包勒表示，川普的自由放任經濟學，減稅及鬆綁法規等政策，加上人工智慧（AI）革命，意味股市多頭行情可能持續到2025年。

由於川普尚未列出整套經濟政策說明，因此大部分學者的預測都是依據川普去年在競選總統期間所提出的保證，包括對進口產品實施全面性20%關稅，大量遣返非法移民 ，簡化行政程序，以及擴大減稅等。