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美股新年首日走高 特斯拉逆勢重摔逾7%

編譯林文彬／綜合外電
美股在2025年第一個交易日早盤走揚，特斯拉逆勢重摔。(路透)
美股在2025年第一個交易日早盤走揚，特斯拉逆勢重摔。(路透)

在新年樂觀氣氛帶動下，美國股市2日早盤開高走高，華爾街可望走出2024年底連續四個交易日收黑的陰霾。

道瓊工業指數2日早盤漲272點或0.64%，報42,817.98點，史坦普500指數漲0.58%至5,915.69點，那斯達克綜合指數漲0.62%。個股方面，特斯拉（Tesla）股價2日早盤一度重挫7.5%，因公布的去年全年交車量下滑，是史上首見；台積電ADR大漲2.61%，報202.7美元。

法國巴黎資產管理（BNP Paribas Asset Management）首席市場策略師莫里斯（Daniel Morris）說：「分析師年初心態往往很樂觀，企業獲利全年成長率預測相當強健。即便那斯達克指數獲利成長率未真正達到分析師可能給出的預估，例如20%，就算成長率只有15%，市場或許仍會交出亮眼表現。」

儘管美股在2024年最後幾個交易日持續下跌，2024年美股投資人仍賺得盆滿缽滿。史坦普500指數去年大漲23%，30檔股票組成的道瓊指數漲近13%。另外，那斯達克綜合指數2024年漲幅達到29%，反映投資人看好人工智慧（AI）及降息的影響。

所謂的美股「科技七雄」是2024年美股大漲一大功臣，AI晶片寵兒輝達（NVIDIA）股價全年上漲171%，iPhone製造商蘋果漲30%。2024年美股漲幅集中在科技股已引發一些漲勢無法持久的憂慮，但較樂觀投資人認為，從經濟維持強勁和企業獲利成長來看，美股仍有上漲空間。

瑞銀（UBS）策略師戈盧布（Jonathan Golub）說：「隨著2025年來臨，投資人心態顯然很樂觀，這種榮景或許是讓人擔心的原因，但2025年也可能又是如火如荼的一年。」

美股 投資 那斯達克

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新年好兆頭 美超微盤前漲1% 可望擺脫連4黑

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