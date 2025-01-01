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2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

記者戴玉翔／台北即時報導
（路透）
（路透）

台灣各大銀行持續在2025年推出美元高利定存專案，吸引投資人目光，如永豐銀行推出7天期年利率10.5％專案、為目前市場上最高水準；純網銀將來銀行也推出美元定存10％優利吸睛，其他包含聯邦銀（2838）、滙豐銀、北富銀、中信銀也推出美元定存方案幫民眾鎖利。

永豐銀行「換匯優利定存」專案，線上或臨櫃換匯同時立即存好高利外幣定存，享7天期年利率10.5％的優惠、為目前市場上最高水準，1個月期年利率則有5%，最低申購金額100美元起，專案活動至今年1月23日為止。

純網銀將來銀行即日起至3月31日，新戶於開戶成功當日於該行APP開立美元專案定存，可享1個月期年利率10%優惠，每人限一筆美元1,000元整，總額度為美元500萬元，舊戶亦可於2月7日前申請專案，同享10%年利率。

聯邦銀行New New Bank數位帳戶即日起至6月30日止，持續推出1個月期美元定存8%優惠，單筆起存100美元、每人最高限額2,000美元，只要是換匯新資金皆可享有，不限定新戶或舊戶。

滙豐銀行即日起至3月31日鎖定首次開立卓越理財尊尚新戶且是既有或已申辦信用卡卡友，給出美元3個月期年利率6.6%定存專案，首次開立卓越理財新戶既有或已申辦信用卡卡友，則可享有3個月6%美元定存，單筆最低承作金額皆為3萬美元。

北富銀推出的美元高利專案，1個月、3個月及6個月期，最高利率分別為5.25％、5.15％以及4.2％，起存門檻為3萬美元起，專案期限至1月24日止。

中信銀即日起至2月14日止，推出美元定存1個月期最高可以享年利率5.2％、3個月5％、6個月4.2％，門檻3萬美元起跳、每一客戶所有天期最高限額100萬美元。

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