我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐奧良皮卡車撞人群 嫌犯持IS旗幟「鐵了心大屠殺」

後院不該種這7種果樹 園藝專家說原因

連比爾蓋茲、貝佐斯都投資 這家AI採礦新創估值達29.6億

編譯魏紹揆／綜合外電
AI採礦新創KoBold Metals，在最新一輪籌資中共募得了5.37億美元，估值達到29.6億美元。路透
AI採礦新創KoBold Metals，在最新一輪籌資中共募得了5.37億美元，估值達到29.6億美元。路透

比爾蓋茲與貝佐斯都有投資的AI採礦新創KoBold Metals，在最新一輪籌資中共募得了5.37億美元，估值達到29.6億美元。該公司希望在能源轉型所需的關鍵礦物競賽中扮演要角。

英國金融時報（FT）報導，運用AI爬梳歷史和科學資料、以偵測未開發礦藏點的採礦探勘公司KoBold Metals表示，在C輪融資中由既有投資人普徠仕（T. Rowe Price）和Durable資本夥伴公司領投。

比爾蓋茲的突破能源創投基金，以及美國創投集團Andreessen Horowitz等既有投資者，都在這輪參與出資；新投資者則有私募股權業者StepStone。

迄今已募得10億美元的KoBold，和其他西方礦商一樣，尋求開採銅、銅、鋰和鎳，與中國大陸對手相競爭。這些金屬被用於從電動車電池，乃至國防產業的方方面面。

西方各國政府正在尋求分散生產，以擺脫中國大陸主導的供應鏈，如美國正在資助建設的洛比托鐵路（Lobito Railway），該鐵路將運輸關鍵礦物穿越大片非洲，並連接民主剛果、尚比亞與安哥拉。

KoBold在2024年2月表示，已於尚比亞發現儲量巨大的銅礦。估計斥資20億美元的明貢巴（Mingomba）礦區，將從2030年開始，每年生產至少30萬公噸的銅。

該公司的共同創辦人暨執行長豪斯表示，新一輪籌資募得的資金中，約40%將被用來將既有的計畫開發成礦場，其中尚比亞的採礦計畫將占「最大部分」。

儘管川普暗示他想撤回對電動車的支持，豪斯說，他對於改善取得關鍵礦物的容易度能受廣泛政治支持，充滿信心。他表示，「分散關鍵礦物的供應受到跨黨派的廣泛支持」，因為這是「國安優先事項」。

豪斯表示，該公司計劃「積極」招募，增加具有較傳統科技背景的數據科學家，以及地球學家以調查可能的礦藏點並蒐集數據。該公司有可能在三到五年內上市。

投資 比爾蓋茲 電動車

上一則

證管會祭出罰款卻收不到錢 100億元一筆勾消

下一則

高盛2025美國經濟大預測：利率、通膨降更多 就業強勁

延伸閱讀

全球500大富豪身價近10兆美元 相當於德日澳GDP總和

全球500大富豪身價近10兆美元 相當於德日澳GDP總和
總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億
馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳
從川普孫女到貝佐斯繼子...親川派子女念邁阿密大學 如保守派哈佛

從川普孫女到貝佐斯繼子...親川派子女念邁阿密大學 如保守派哈佛

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，25日發布影片，為即將到來的 2024 華為花粉年會預熱。他表示，今年華為上市了別人想得到但做不出來的產品，「明年會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品！」（圖／取自余承東微博）

美國5年制裁失敗？余承東：華為明年有大家想不到的產品

2024-12-25 11:10
信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。（路透）

全美卡債違約大增 轉銷呆帳額達14年最高

2024-12-29 19:45
2025年美國聯準會（Fed）利率路徑展望如何？恐怕連Fed主席鮑爾也只能觀望最新通膨數據，且戰且走。路透

隱約若現卻遭忽視...這3股趨勢將影響2025年市場走勢

2024-12-27 10:53

超人氣

更多 >
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡
佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因