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中國A股終止連跌2年 滬指封關2024全年漲12.67%

記者黃雅慧／即時報導
2024年最後一個交易日A股三大指數集體收跌，截至31日收盤，滬指跌1.63%，全年漲12.67%，終止兩連跌兩年。（中新社）
2024年最後一個交易日A股三大指數集體收跌，截至31日收盤，滬指跌1.63%，全年漲12.67%，終止兩連跌兩年。（中新社）

2024年最後一個交易日，中國A股三大指數集體收跌，截至31日收盤，滬指跌1.63%，全年漲12.67%，終止兩連跌兩年；深成指跌2.4%，全年漲9.34%；創業板指跌2.93%，全年漲13.23%。此外，香港恒指全年升3,012點或17.7%，中斷連續下跌4年的紀錄。

第一財經引述Wind數據顯示，31日全市場下跌個股超4,600檔，滬深兩市成交額約人民幣1.35兆元。

總結全年狀況，其中滬指先跌後升，2月上旬見今年低位2,635點後回穩，在3,000點附近震盪。進入下半年，大盤再度走弱，不過，隨著中國官方於9月中下旬推出一攬子政策「組合拳」提振經濟，指數急速拉升，在10月上旬升至年內高位3,674點，全年波幅1,039點。全年滬指累漲376點或12.67%，扭轉連跌兩年的頹勢。

財聯社引述數據統計，在其他指數方面，上證50全年漲15.42%、滬深300全年漲14.68%，科創50全年漲16.07%。

各類股中，中國國有銀行漲勢最兇，中、農、工、建四大行均漲逾40%。不過，中小盤指數表現相對遜色，北證50指數全年下跌4.14%，為主要股指中為數不多下跌的指數。

個股方面，全市場共2,202檔個股年內漲幅為正，個股漲跌幅中位數為-5.37%。滬深兩市全年總成交額達人民幣254.42兆元，相較去年增長20.2%。從全年的盤面來看，表現較好的題材及板塊主要集中在AI、低空、大金融、機器人等方向，其中AI眼鏡、Sora概念漲幅居前。

展望2025年行情，中泰證券表示目前市場情緒高漲，但大盤或將維持震盪上行趨勢。不過，瑞銀財管此前分析，由於貿易與地緣政治談判導致市場波動加劇，令歐洲與中國市場表現欠佳，而中國經濟增長料將放緩，財政刺激措施可能不足以完全抵消關稅及結構性挑戰的影響。未來三至四個月，中港股市或會較波動，走勢較弱。

AI 香港 證券

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