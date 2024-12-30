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CES展NVIDIA黃仁勳將開講 台廠爭搶AI商機

中央社台北30日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透）

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於明年1月舉行的美國消費電子展（CES）發表主題演講，正式揭開這場科技盛會序幕，大會展示的新技術涵蓋人工智慧（AI）、先進交通運輸、永續發展、數位健康、智慧家庭解決方案等領域。

CES展將於2025年1月7日至10日登場，黃仁勳的主題演講吸引台灣多家科技大廠關注，目前傳出鴻海、廣達、緯創、英業達、仁寶、技嘉都規劃前往拉斯維加斯現場拜訪客戶，有機會爭取更多AI及車用電子相關訂單。

產業人士表示，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，將受邀前進CES展會展示電動車款；鴻海關聯企業富智康（FIH）也將在會場展示車用電子解決方案。

緯創、廣達、英業達、仁寶雖然未正式參展CES，但傳出也將派高層到現場。英業達將由董事長葉力誠和總經理蔡枝安帶隊前往CES拜訪客戶，爭取與車用電子等應用有關的合作機會。仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）也將親自前往CES展現場拜會客戶，擴大布局智慧車電和AI解決方案。

技嘉由集團總經理李宜泰領軍，將以「運算速進時代」為主題，在CES展示尖端運算力如何加速AI創新，亮點包括搭載AMD Instinct MI300系列、Intel Gaudi 3加速器、以及NVIDIA HGX最新超級晶片的AI伺服器。

此外，IC設計廠鈺創、奇景光電和耐能也將參加CES，展示邊緣人工智慧技術成果。其中，鈺創集團旗下帝濶智慧科技將展出AI隱私智能體（ApA），可在去識別化情況下進行身分辨識，並分析行為，當發現跌倒等危險情況出現，可即時發出警報，目前已導入台大醫院竹北分院，有助減輕醫護人力負擔。

CES AI 鴻海

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