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新平台2025年問世 NVIDIA：機器人的ChatGPT時刻到來

中央社台北30日電
輝達。(路透)
輝達。(路透)

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾在2023年提及，人工智慧（AI）的iPhone時刻終於來臨。隨著輝達將於2025年上半年發表專為人形機器人打造的平台，輝達主管接受外媒採訪指出，實體AI和機器人的ChatGPT時刻即將到來。

人形機器人應用前景看俏，不僅輝達、特斯拉等大廠爭相投入，連背後有微軟支援的聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI也展現對人形機器人的興趣，已投資機器人開發商Figure及1X、通用人工智慧公司Physical Intelligence。

PYMNTS引述金融時報（Financial Times）的報導指出，輝達將於2025年上半年發表下一代用於人形機器人的精巧電腦，代號為Jetson Thor，目標是在即將來臨的機器人爆發潮中取得領先地位。

輝達機器人技術副總裁塔拉（Deepu Talla）受訪表示，「實體AI和機器人的ChatGPT時刻即將到來」，並強調機器人市場正面臨「臨界點」（tipping point）。

輝達並未公布機器人產品相關營收，外界推估占比仍低。資料中心產品是輝達主要營收來源，今年第3季占比高達88%。

面對晶片製造商超微（AMD）、雲端運算大廠Google及亞馬遜的激烈競爭，輝達預估今年第4季營收將達375億美元（約新台幣1.22兆元），只比分析師預估值高出4億美元，未能滿足市場預期的高標。

人形機器人成為輝達尋找下一個成長動能的新領域。市場研究機構TrendForce指出，在2025年各機器人大廠逐步實現量產的前提下，預估2027年全球人形機器人市場產值有望超越20億美元，2024年至2027年間市場規模的年複合成長率將達154%；服務型機器人受惠於生成式AI技術，對市場的吸引力將顯著提升。

輝達 AI ChatGPT

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