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AI產業領導人爭先恐後投資核電

張大仁
微軟投資重啟三哩島核電反應爐，以為其AI資料中心供應電力。（歐新社）
微軟投資重啟三哩島核電反應爐，以為其AI資料中心供應電力。（歐新社）

奧特曼是一家公司的董事長，承諾為人類帶來更光明的未來。不過這家公司不是OpenAI，而是一家名為Oklo的公司，它正在開發核電技術，許多科技術領導人都表示需要核電技術來推動未來人工智慧(AI)的進步。

為數位生活提供動力的耗電資料中心激增，以及科技巨頭所說的AI技術日益成為未來，意味著能源需求可能很快就會超過供應。對於那些尋求AI技術徹底改變生活和工作方式幾乎所有方面的科技公司來說，這將是一個問題。

雖然科技領袖指出核能對於氣候友善的未來至關重要，但部分產業專家想知道這種投資在造福大眾方面能夠發揮多大效果，而不僅僅是保護自己企業的營運能力。

顯然，能源必須要有來源。自2020年以來，美國資料中心的電力需求成長了50%，目前占美國總能源消耗的4%；瑞銀分析師在最新研究報告中表示，到2030年這個數字可能會成長至9%。摩根大通分析師表示，到2030年美國整體電力需求預計每年增加13%至15%，這可能會使電力「成為更稀缺的資源」。

資料中心的電力需求也有可能顛覆科技巨頭的永續發展承諾。

科技巨頭指出，與太陽能或風能等其他再生能源相比，核能的可靠性具有優勢。微軟在9月達成一項協議，重新啟動1979年爐心融毀的三哩島一座反應爐，目標是到2028年恢復另一座反應爐，以實現其AI的雄心。亞馬遜和Meta也已開始努力簽署協議，以確保其資料中心未來的核電安全。

Oklo並不是奧特曼唯一的核能投資。這位OpenAI執行長也投資了另一家核子新創公司Helion Energy，但使用的技術與Oklo不同。Facebook聯合創始人、現任Asana執行長莫斯科維茲(Dustin Moskovitz)、LinkedIn聯合創始人霍夫曼(Reid Hoffman)和億萬富翁科技投資客蒂爾(Peter Thiel)的創投公司Mithril也投資了Helion Energy。

另外，由微軟創辦人比爾蓋茲支持並擔任主席的TerraPower公司正懷俄明州建造一座全新核子反應爐。谷歌於2022年參與了核子新創公司TAE Technologies的2.5億美元融資；亞馬遜於10月為核子新創公司X-energy提供了5億美元的融資；亞馬遜創辦人貝佐斯也投資了加拿大核電新創公司General Fusion。

截至8月，蒂爾的創投公司Mithril持有Oklo 5.3%的股份，據了解，這位億萬富翁科技投資客也投資其他核子新創公司。科技投資人伍德(Cathie Wood)的方舟創新(Ark Invest)今年稍早也投資了Oklo。

國會議員也在積極擴大核電。拜登總統於7月簽署了《前進法案》，讓獲得兩黨支持的新核反應器的許可和建造變得更容易、更便宜、更快捷。在今年的COP28氣候談判中，美國與其他20多個國家一起承諾在2050年將全球核能產能增加兩倍。

一些專家認為，科技業的投資對於推動昂貴但清潔的能源的發展至關重要，而這種能源有助於應對氣候變遷。

General Fusion策略長威爾森(Megan Wilson)表示，「在審視科技公司對核電的興趣時，看到的實際上是人們廣泛認識到需要清潔的基本負載電力的徵兆：不排放二氧化碳和甲烷，可靠且經濟實惠。」

雖然General Fusion仍在證明其技術的有效性，但威爾森補充說，核融合預計將是比原子分裂更安全的選擇，因為它是結合原子而不是分離原子，因此「很難啟動，但很容易」停下來。

她說，未來該公司預計其發電廠「的輻射分佈將與使用醫用同位素或擁有癌症治療病房的醫院非常相似」。

但部分專家對核能產業領導人的大量投資表示擔憂，因該行業總是抵制可能減緩核能發展的法規，即使其目的是提高安全性。

Union of Concerned Scientists核電安全主任萊曼(Edwin Lyman)說，「真正的問題是：這些矽谷巨頭擁有影響力、權力，可以得到很多他們想要的東西。而他們的態度、首先也是最重要的是，反對任何會干擾他們計劃的監管。」「我非常擔心對於保護公眾至關重要的安全規則可能會受到真正的打擊。」

TerraPower發言人指出，「很明顯，世界需要更多無碳、可靠的電力；面對能源需求呈指數級增加，先進的核能在幫助公共和私營部門實現脫碳目標方面可以發揮重要作用。研究顯示，如果沒有核能，就無法實現淨零排放目標；任何認真想要實現無碳目標的人都需要計劃將核能納入能源組合。」

投資 AI 亞馬遜

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