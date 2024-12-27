科技股拖累 道指中止連5升 但全周上揚 打破連3周下跌

在科技股拖累下，美股收跌，但主要股指在假日周仍表現積極。美聯社

在科技股拖累下，美股收跌，但主要股指在假日周仍表現積極。

藍籌股道瓊工業指數下跌333.59點或0.77%至4萬2992.21點，6個交易日以來首次下跌。史坦普500指數下跌66.75點或1.11%至5970.84點。那斯達克指數下跌298.33點或1.49%至1萬9722.03點，特斯拉 下跌4.95%，輝達下跌2.03%。

不過道指本周還是上漲0.4%，打破連續3周下跌。Bespoke數據顯示，史指本周上漲0.7%，24日創下1974年以來平安夜的最佳表現。那指本周上漲近0.8%，略勝史指。

本周美國公債殖利率 上升給股市帶來壓力。指標10年期公債殖利率上漲超過4個基點至4.627%；前一交易日曾觸及5月以來最高水準。

瑞銀全球財富資深投資組合經理人瑞奇特夏粉(Alan Rechtschaffen)表示：「我認為今天看到的是缺乏信心。」「關於關稅的聲音很多，人們對生產力也有很多擔憂。」

部分投資人仍然對股市在新的一年在所謂「聖誕行情」刺激下上漲抱有希望。這是指今年最後5個交易日和1月前2個交易日市場上漲的趨勢。根據LPL Financial的數據，自1950年以來，史指在此期間的平均回報率為1.3%，超過平均7天回報率0.3%。

Parnassus Investments投資長阿赫斯坦(Todd Ahlsten)表示：「在經歷充滿爭議的選舉周期和不尋常的市場動態後，至2024年底出現的強勁成長讓美國整體而言鬆了一口氣。」「展望2025年，市場預計將擴大和改善。」

那指12月預計將上漲2.6%，受益於特斯拉和Alphabet的上漲，同時蘋果的上漲使得這家iPhone製造商的市值更接近4兆元。史指本月下跌1%；道指跌幅約4.3%，將創4月以來最糟單月表現。

隨著27日的漲勢，在美國上市的本田股票創下30多年來最大單周漲幅。

該股上漲1.37%，將本周漲幅提升至逾20%。這是該股1988年7月上漲23%以來表現最好的一周。

本周漲勢是因這家汽車製造商23日宣布已正式與日本汽車製造商日產汽車進行合併談判。兩者結合將創立世界第三大汽車製造商。

不過雖然本周表現不錯，本田2024年來仍下跌6.59%。

史指所有11個類股均在盤中下跌。更重要的是，每10支史指成分股中有超過9支在尾盤下跌。

Super Micro是其中表現最差的股票，下跌5.22%。特斯拉緊隨其後，下跌4.95%。Lamb Weston是唯一收盤上漲超過2%的個股。

Rigetti Computer上漲10.52%，盤中觸及19.35元的歷史新高，17.06元的收盤價也創歷史收盤新高，且為連續5個交易日走升。

這家全端量子計算公司的股價26日在飆升約36%後創下15.44元的創紀錄收盤價。

年底量子計算股票正在大幅上漲。具體而言，Rigetti Computing本月至今已飆升超過485%，今年來飆升1754%。這也使得該股可望創下有史以來最好的一年。

小型股羅素2000指數又下跌1.56%，使其12月跌幅超過8%，預計將創下2022年9月以來最糟單月走勢。

花旗表示，AT&T 明年可能會表現出色。該股票最近被添加到該公司的焦點名單中，因認為已觸底反彈，其訂價是北美最高。今年以來，該股表現跑贏大盤，上漲32.52%。

對於AT&T來說，分析師羅林斯(Michael Rollins)認為，市場低估了該公司在行動領域保持強勁年度業績以及擴大其消費有線領域財務貢獻的機會。

他在最近給客戶的報告中寫道：「AT&T有一個多年的機會來加深對融合移動+寬頻服務的關注並改善財務業績。」

醫療設備製造商波士頓科學公司是名單上的另一支個股，表現超越大盤指數，今年來上揚56.74%。