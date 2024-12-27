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怎麼看川普2.0？女股神伍德：「川普行情」可期 但要釐清這點

編譯湯淑君／綜合外電
方舟投資公司創辦人兼執行長伍德，有「女股神」之稱。路透
方舟投資公司創辦人兼執行長伍德，有「女股神」之稱。路透

有「女股神」之稱的美國科技投資人伍德（Cathie Wood）表示，她看好「川普行情」，預期這位美國總統當選人1月上台後將提振經濟成長，風險性資產漲勢可望從選後受惠的加密幣、小型股及金融股，進一步擴及市場其他區塊。

看好川普2.0市場與經濟榮景

這位方舟投資公司創辦人兼執行長曾公開支持川普的經濟政見，認為川普的計畫將助長企業併購交易、促進加密和人工智慧（AI）創新，並大砍政府繁文縟節和支出，美企日子會更好過。

川普勝選引爆美國風險性資產一波飆漲走勢，最近市場狂熱雖已降溫，但伍德表示，她篤信「川普行情」，認為不僅加密幣、小型股和金融股受益，最終也會帶動其他資產上漲。

她說：「我的確認為...市場漲勢會持續擴展開來。這不但有利創新，對過去幾年來遭政策掣肘的產業肯定也有助益。」她提到，現任總統拜登打壓加密幣，讓美國陷入劣勢，但川普2.0政府「不會想在創新方面輸給世界其他國家」。

伍德的方舟投資公司大力宣揚加密幣，今年1月推出一支現貨比特幣ETF。近幾年來，隨著聯準會（Fed）大幅提高利率，伍德旗下的方舟創新ETF績效落後，但自川普11月勝選迄今已漲了17%。

川普主張減稅和鬆綁監管法規，激勵風險性資產大漲，自11月6日以來，方舟這支旗艦ETF的兩大持股--電動車大廠特斯拉和加密幣交易所Coinbase--已分別漲了54%和7%，表現凌駕同時期標普500指數約1.7%的漲幅。方舟其他大型持股，包括線上交易所Robinhood和支付公司Block，也可望隨政府採取對幣圈和AI友善的政策而受惠。

至於川普揚言大幅提高關稅，伍德表示，基本上她不贊同，因為課關稅與提高貨物稅沒兩樣。不過，伍德認為，川普威脅要對主要貿易夥伴提高關稅，似乎只是談判策略罷了。

呼籲釐清稅務政策

川普也承諾給在美國境內製造的企業減稅，並延長即將在2025年到期的2017年個人減稅計畫。

伍德受訪時表示，她希望川普2.0把稅務政策說清楚、講明白。她說：「我希望他們說，沒問題，我們會減稅，但會讓減稅效期回溯至2025年1月1日。」她表示，釐清這一點，會驅散環繞稅務政策的不確定性，對市場大有助益；否則，企業和散戶可能擱置投資計畫，先觀望再說。

分析師預期，共和黨掌控的新國會明年將推動稅務改革，但川普1月20日一宣誓就職，就可能發布行政命令啟動其他重要政策。他也任命了新的監管官員，可能馬上開始落實支持創新的計畫。

伍德以慧眼識科技潛力股著稱，他大舉押注視訊會議軟體公司Zoom，在在疫情最嚴峻時獲致152%的投資報酬率，並贏得「女股神」美稱，吸引大批投資人追隨。但隨著近年來美國利率扶搖直上，大環境不利科技新創，晨星和VettaFi的資料顯示，過去兩年來投資人已從方舟撤資約35億美元。

為何減碼特斯拉股票？

伍德向來是特斯拉執行長馬斯克的啦啦隊長，方舟管理的64億美元資產有16%押在這家電動車股票上，凸顯伍德對馬斯克深具信心，尤其看好特斯拉在自駕車和AI領域大有可為，可望驅動未來的成長。她說：「他（馬斯克）明白，科技日益匯流，而AI是最大的催化劑。」

話雖如此，伍德近來持續脫售特斯拉持股。她表示，已把售股所得局部轉投資其他可望受惠於同一股趨勢的公司，例如研發自動駕駛飛行器的Archer Aviation。

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