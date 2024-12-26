假期周交易清淡 道指收復早盤跌幅 連升5日

在假期周市場連續強勁上漲後，道瓊工業指數在清淡的交易中收復早盤的跌幅，收盤勉強小漲。美聯社

在假期周市場連續強勁上漲後，道瓊工業指數在清淡的交易中收復早盤的跌幅，收盤勉強小漲。

道指早盤下跌約182點，收盤上漲28.77點或0.07%至4萬3325.8點，為連續第5個交易日走升。史坦普500指數下跌2.45點或0.04%至6037.59點。那斯達克指數也小幅下跌10.77點或0.05%至2萬20.36點。25日股市因聖誕節休市。

史指平安夜表現強勁，上漲1.1%。根據Bespoke資料，這是1974年以來的最佳平安夜表現。本周至今，史指上漲1.8%，道指上漲1.1%；大型科技股的強勁上漲，促使那指本周至今上漲2.3%。

投資人對所謂的「聖誕行情」感到熱情，這種反彈發生在今年的最後5個交易日和1月的前2個交易日。LPL Financial的數據顯示，自1950年以來，史指在此期間的平均回報率為1.3%，遠超過市場平均7天回報率0.3%。26日是聖誕行情的第二天。

瑞銀財富管理資深投資組合經理人辛恩(Michael Zinn)表示，「聖誕行情可能還十分活躍。我們拭目以待，否則它可能會很艱難。」「這是一年中交易最低迷的時刻。大多數機構並沒有真正進行交易，大多數是由散戶帶動。因此，年底發生的情況並不一定能預示1月和2月的情況。」

數據方面，截至12月21日當周初請失業金人數總計21.9萬人，而《道瓊》調查的經濟學家一致預測為22.5萬人。然而，持續申領失業救濟金人數或重複申請失業救濟金人數上升至191萬，達到2021年11月13日以來的最高水準。

本月至今，史指上漲0.1%，而以科技股為主的那指則上漲4.2%，這得益於特斯拉 、蘋果和Alphabet的強勁上漲。然而，藍籌道指下跌約3.5%，預計將創下4月以來最糟單月表現。

LPL Financial資料顯示，蘋果、輝達(Nvidia)、Alphabet、Meta Platforms、亞馬遜、特斯拉和微軟等所謂的「七巨頭」，自選舉日以來累計上漲20%，遠遠超過史指的市值加權和等權重版本。

該公司表示，自11月5日以來，這7支巨型股貢獻了史指4.5%漲幅的約 85%。

天然氣 期貨下跌6%，扭轉了24日的顯著上漲。目前尚不清楚是什麼原因導致這個大宗商品下跌，當天的跌幅遠大於石油。貿易商可能會追蹤天氣預報來估計家庭供暖的需求。

12月天然氣期貨仍上漲10%以上。美國能源資訊管理局(EIA)定於27日發布下一份天然氣儲存報告。

小型股擺脫了市場的橫盤整理。以小型股為主的羅素2000指數上漲0.9%；而道指、史指和那指都在平盤附近起伏。

羅素2000指數本周至今上漲超過1%，但與12月初相比仍下跌超過6%。

蘋果和Tapestry是史指中僅有2支創下52周新高的股票，其中蘋果交易價格創下歷史新高，市值達到3.9兆元。Wedbush將蘋果12個月目標股價調升至325元，根據FactSet數據，新的目標價是華爾街最高的，並且首次超過300元。

Coach和Kate Spade母公司Tapestry創下2012年6月以來的最高收盤價。

禮恩派(Leggett & Platt)則是史指成分股創52周新低的代表，其交易價格為1995年以來的最低水平；而Brown-Forman則跌至2017年以來的最低水準。

本田 的漲幅使這家汽車製造商創下16年來最佳單周表現。

這家汽車製造商在美國上市的股價上漲4.11%，推動本周至今漲幅超過18%。如果27日繼續收漲，這將是本田公司2008年12月單周上漲近19% 以來的最大單周漲幅。

本周漲勢來自本田宣布與日本汽車製造商日產汽車進行正式合併談判。不過雖然上漲，但2024年至今股價仍下跌近8%。

豐田汽車上漲8.78%，創下4年多來最大漲幅，也是2020年3月17日以來最佳單日走勢，當時該股上漲超過9%。該股也是連續第6個交易日上漲。

《日經新聞》引述豐田汽車高管的話報導，該公司將提高股東權益報酬率(ROE)至20%；是促成漲勢的動力。

不過雖然本月至今上揚逾14%，今年表現仍低於大盤，僅上揚8.82%。